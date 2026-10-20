'Jasper Cillessen vindt nieuwe uitdaging in de Eredivisie'

staat op het punt om een contract tot het einde van het seizoen te tekenen bij Go Ahead Eagles, zo meldt Voetbal International. De 37-jarige doelman liep afgelopen zomer uit zijn contract bij N.E.C. en was sindsdien op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Afgelopen seizoen fungeerde Cillessen bij N.E.C. als tweede doelman achter Gonzalo Crettaz. In die hoedanigheid kwam de ervaren sluitpost tot drie Eredivisieduels en vijf optredens in het toernooi om de KNVB Beker, waaronder de met 5-1 verloren finale tegen AZ. Aan het einde van het seizoen kwamen Cillessen en N.E.C. er niet uit over een nieuw contract, waardoor het kind van de club transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club.

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Die heeft hij met Go Ahead dus gevonden, zo meldt VI. In Deventer vult Cillessen het gat dat is ontstaan nu Nick Marsman (36) voorlopig uit de roulatie is vanwege een vervelende knieblessure. Marsman fungeerde tot nu als eerste stand-in achter eerste doelman Kjetil Haug bij Go Ahead.

Go Ahead wordt de derde Nederlandse club die Cillessen dient. De 65-voudig Oranje-international stond in totaal drie periodes onder contract bij N.E.C. en speelde daarnaast vijf seizoenen bij Ajax. Tussentijds beleefde hij een buitenlands avontuur in Spanje, waar hij tussen 2016 en 2022 onder contract stond bij achtereenvolgens FC Barcelona en Valencia en later nog een seizoen bij Las Palmas.