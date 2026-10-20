Johan Derksen en Valentijn Driessen hebben zich in Vandaag Inside uiterst kritisch uitgelaten over Wout Weghorst. De spits van FC Twente kreeg het afgelopen zondag tijdens het Eredivisie-duel met FC Utrecht in De Grolsch Veste (1-2) verbaal flink aan de stok met aanvaller Ángel Alarcón. Volgens de twee analisten had de spits zichzelf totaal niet onder controle na de winnende treffer van de bezoekers uit de Domstad.

Het incident vond plaats in de 63e minuut, op het moment dat de 22-jarige Alarcón zijn tweede goal van de middag maakte en daarmee de achterstand van FC Utrecht na de eerdere openingstreffer van Daouda Weidmann definitief omdraaide. De Spaanse buitenspeler besloot zijn doelpunt te vieren met een knieschuiver richting Vak-P. Dat zorgde ervoor dat supporters van de thuisploeg plastic bekers op het veld gooiden, waardoor scheidsrechter Allard Lindhout het duel ongeveer vier minuten moest stilleggen. Weghorst maakte zich ondertussen enorm druk om het juichen van de aanvaller en gebaarde met zijn handen achter de oren richting de arbiter om een gele kaart wegens provocatie te eisen, maar dat leverde niets op.

Derksen en Driessen halen uit naar Weghorst

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Aan tafel bij de talkshow is Derksen vervolgens keihard over het gedrag van de 34-jarige spits binnen de lijnen. "Het is een emotionele bom die ieder moment kan ontploffen joh", stelt de analist over de manier waarop de aanvaller van de club uit Enschede zich manifesteerde.

Driessen sluit zich daarbij aan en vindt de woede van de routinier totaal misplaatst. Zeker omdat de spits zelf ook altijd behoorlijk uitbundig en theatraal tekeer gaat wanneer hij scoort. "Die jongen die juicht voor een goal en dan is Wout weer kwaad. Als je ziet hoe hij juicht. Als er iemand geen recht van spreken heeft, dan is hij het wel. Uiteindelijk moest hij weer door John van den Brom worden tegengehouden, omdat hij helemaal doordraaide", aldus de chef voetbal van De Telegraaf over het moment waarop de trainer van FC Twente moest ingrijpen.

Na afloop van de wedstrijd legde Alarcón voor de camera van ESPN nog uit dat zijn manier van juichen verkeerd werd geïnterpreteerd door zowel het thuispubliek als de aanvallers van de tegenpartij. De vleugelaanvaller gaf aan dat hij zijn doelpunten altijd op deze vaste manier viert en bood zijn excuses aan bij de fans van de Tukkers voor alle ophef die was ontstaan. Door de eerste thuisnederlaag van dit seizoen blijft FC Twente met zeventien punten uit negen duels op de vijfde plaats staan in de Eredivisie, terwijl FC Utrecht met elf punten op de elfde plek te vinden is.