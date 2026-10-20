Piers Morgan reageert in 9 woorden op onthulling van Erik ten Hag

De onvermijdelijke Piers Morgan reageert op de uitlatingen van Erik ten Hag aan het adres van . In een tweet van negen woorden spreekt de Engelse journalist van een 'walgelijke verdraaiing van de feiten'.

Ronaldo gooide in 2022, tijdens Ten Hags debuutjaar op Old Trafford, de knuppel in het hoenderhok door in een interview met zijn vertrouweling Morgan stevig uit te halen naar de Nederlandse trainer. Het interview leidde uiteindelijk tot de ontbinding van het contract van de Portugese superster, die daardoor transfervrij kon tekenen bij zijn huidige club Al-Nassr.

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The Athletic publiceerde dinsdagochtend het eerste deel van een groot interview met Ten Hag. Daarin gaat de huidige technisch directeur van FC Twente uitgebreid in op de ruim twee seizoenen waarin hij hoofdtrainer was van Manchester United. Zijn veelbesproken clash met Ronaldo komt daarbij uiteraard ruimschoots aan bod.

In het interview laakt Ten Hag onder meer de inzet van Ronaldo op het trainingsveld. Ook zegt de Tukker dat de Portugees in wedstrijden veel te weinig rende, zowel bij balverlies als in balbezit. "Hij liet het team in de steek, en hij liet mij in de steek", laat Ten Hag dan ook optekenen. Daarnaast zou Ronaldo zijn ploeggenoten hebben geadviseerd om 'hun benen te sparen' op het trainingsveld, wat bij Ten Hag ook compleet in het verkeerde keelgat schoot omdat zijn superster zelf onvoldoende fit was.

De uitspraken van Ten Hag over Ronaldo worden breed uitgemeten op X. Morgan, die zich wel vaker opwerpt als vriend, vertrouweling en verdediger van de Portugees, deelt een tweet van The Touchline waarin de volledige quote staat uitgetikt. In de caption schrijft de journalist: "WAT? Dit is een walgelijke verdraaiing van de waarheid." In de reacties onder zijn tweet wordt Morgan veelvuldig belachelijk gemaakt. "Ben jij Ronnies advocaat?", vraagt iemand spottend. "Hoeveel betaalt hij je eigenlijk om zo actief voor hem te werken?", wil een andere twitteraar weten. "Dus iedereen liegt behalve Ronaldo?", luidt een derde reactie.