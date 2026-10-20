Laporta sneert vlak voor Clásico: 'Daarom heeft Real al twee jaar niks gewonnen'

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta levert in een interview met L'Équipe forse kritiek op het aankoopbeleid van aartsrivaal Real Madrid. Minder dan een week voor de eerste onderlinge Clásico van het seizoen stelt de preses onder meer dat het een fout van De Koninklijke is geweest om naar Spanje te halen.

Barcelona is na negen speelronden in LaLiga als enige club nog zonder puntervlies en gaat met de maximale score van 27 punten dan ook fier aan kop. Real verloor op zijn beurt al twee keer en staat daardoor met 21 punten op de derde plaats, nog achter stadgenoot Atlético Madrid dat één punt meer heeft. De verhoudingen tussen Barcelona en Real zijn gespannen, vooral door de zogeheten Negreira-zaak, die gaat over al dan niet illegale betalingen die Barcelona in het verleden deed aan de vicepresident van de Spaanse scheidsrechterscommissie. De Koninklijke dringt er momenteel bij de UEFA op aan dat maar liefst negen (!) landstitels daardoor zouden moeten worden afgepakt van de aartsrivaal.

Artikel gaat verder onder video

Laporta blijkt in gesprek met L'Équipe niet te beroerd om zijn licht te laten schijnen over de sportieve situatie bij Real. De Barcelona-voorzitter toont zich bijzonder kritisch op het aankoopbeleid van de hoofdstedelingen. "Ik denk dat ze op het verkeerde pad zitten en daar de prijs voor betalen", zegt Laporta. "Ze hebben de portemonnee getrokken om heel veel dure spelers te halen die niet de verwachte resultaten leveren."

Vooral bij het aantrekken van Mbappé, die in 2024 transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Madrid maakte, plaatst Laporta een groot vraagteken. Met de Franse superster aan boord won Real weliswaar een Europese Super Cup en een FIFA Intercontinental Cup, maar bleef een grote Europese of Spaanse prijs vooralsnog uit. Laporta weet wel waarom: "Meer dan één haan in een kippenhok, dat werkt nooit. In het voetbal zijn het team en de teamgeest de hoogste prioriteit. Als je dat niet hebt, dan loopt het project niet."

In Barcelona gaat dat heel anders, zegt Laporta. "Dat is één van de grote krachten van Barça: grote talenten, spelers van La Masia en spelers uit andere voetbalculturen samenvoegen tot een team met synergie dat werkt. Met dank aan een meestercoach (Hansi Fllick) en een sportief directeur (Deco) die werkt aan het verbeteren van het team. Maar zij (Real, red.) halen liever individuele spelers voor veel geld. Ze hebben al twee jaar niks gewonnen. Wij, daarentegen, zijn aan het winnen en doen mee om alle prijzen", besluit Laporta.