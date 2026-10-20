Bas Nijhuis staat na een revalidatie van maanden weer voor een rentree op de Nederlandse voetbalvelden. De 49-jarige scheidsrechter scheurde in januari zijn achillespees af, maar hoopt komend weekend zijn terugkeer te maken in het betaald voetbal. Voordat de arbiter uit Enschede daadwerkelijk weer aangesteld kan worden, moet hij deze week echter nog wel slagen voor de officiële conditietest van de KNVB, zo laat hij weten bij Vandaag Inside.

De afgelopen dagen was er enige onduidelijkheid ontstaan over de fysieke gesteldheid van Nijhuis, maar de scheidsrechter ontkent dat hij onlangs niet door de verplichte keuring is gekomen. "Ik ben niet gezakt voor de conditietest, hoor. Ik heb hem niet gelopen", legt hij uit aan tafel. "Ik heb van de week een test, dus volgend weekend moet het gaan gebeuren. Ik hoop er dan weer bij te zijn. Dan gaan we weer volle bak."

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De fysieke toets is het sluitstuk van het herstel van Nijhuis, die bij het testmoment meteen voor een flinke druk komt te staan. "Als je zakt, heb je nog één kans en dan is het klaar. Ik heb veel getraind en ben er klaar voor", stelt de scheidsrechter over de eisen voor zijn rentree. Pas als hij deze week slaagt voor de proef, zal de KNVB aanstaande maandag bekendmaken of hij voor het weekend daarop daadwerkelijk weer een duel toegewezen gaat krijgen.

Eigenlijk had de ervaren arbiter al gemikt op een rentree tijdens de negende speelronde van afgelopen weekend. Eind september had hij op sportcentrum Papendal onder begeleiding van een coach de looptrainingen alweer hervat, maar een lichte fysieke terugslag gooide roet in het eten. Tijdens zijn laatste sprinttraining richting de keuring liep Nijhuis vorige week namelijk een verkramping in zijn hamstring op. Daardoor moest het testmoment met ongeveer een week worden uitgesteld.

Nijhuis miste topduels en jaagt op record in Eredivisie

Door de zware blessure stond Nijhuis sinds eind januari aan de kant. Tijdens een conditietest van de KNVB in Zeist ging het destijds mis toen hij bij een versnelling meteen voelde dat zijn achillespees het begaf. Een vervelend moment voor de scheidsrechter, die een paar dagen later eigenlijk op het programma stond voor de kraker tussen PSV en Feyenoord. Allard Lindhout moest die topwedstrijd toen overnemen door het wegvallen van zijn collega. Ook de komende ontmoeting tussen PSV en Feyenoord, die aanstaande zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion wordt gespeeld, komt nog te vroeg voor de herstellende Nijhuis. Voor dat duel heeft de bond Serdar Gözübüyük inmiddels aangewezen voor die wedstrijd.

Vanwege zijn lange revalidatie kwam Nijhuis in de rest van het seizoen 2025/26 helemaal niet meer in actie. Voor zijn blessure had hij dertien duels gefloten en stond hij in het scheidsrechtersklassement van Voetbal International op een gemiddelde beoordeling van 6,5. Ondanks zijn zware kwetsuur denkt de routinier nog lang niet aan stoppen. In een podcast sprak hij afgelopen juni nog de ambitie uit om vier tot vijf jaar door te gaan op het hoogste niveau, waarmee hij het record van oudste scheidsrechter ooit in de Eredivisie hoopt te gaan verbreken.