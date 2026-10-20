Haris Međunjanin gaat per direct vertrekken uit de technische staf van NEC Nijmegen. De assistent-trainer heeft het bestuur vanwege privéomstandigheden gevraagd om zijn lopende contract te ontbinden, een verzoek waar de Eredivisie-club dinsdagmiddag officieel mee heeft ingestemd.

NEC maakte het plotselinge vertrek van het staflid zelf bekend via de eigen clubkanalen. "Međunjanin heeft de club vanwege privéomstandigheden verzocht zijn werkzaamheden te beëindigen, waarna NEC het verzoek heeft ingewilligd", zo luidt het statement vanuit Nijmegen. Wat er precies speelt in de privésituatie van de assistent, wordt door de club verder niet gedeeld. Door het wegvallen van de oud-middenvelder komt er per direct een plekje vrij in de staf rondom hoofdtrainer Dick Schreuder. Technisch directeur Carlos Aalbers heeft de vertrekkende assistent in een korte reactie nog bedankt voor zijn inzet in de afgelopen periode, terwijl de clubleiding de komende tijd gaat kijken hoe het vertrek intern opgevangen gaat worden.

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De zestigvoudig international van Bosnië en Herzegovina had in het Goffertstadion nog een contract lopen tot 30 juni 2028. In mei 2025 presenteerde Schreuder zijn technische staf in Nijmegen met Međunjanin als een van zijn assistenten, waarbij de gehele staf destijds meteen voor drie seizoenen tekende. Voor hun tijd in Nijmegen werkten de twee ook al nauw samen bij het Spaanse CD Castellón, waar ze in de winter van 2025 vertrokken voordat ze samen de overstap maakten naar NEC. Als speler was de voormalig middenvelder in Nederland actief voor AZ, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle, waar hij in 2023 een punt achter zijn spelersloopbaan zette.

NEC midden in druk programma in Europa League en Eredivisie

Het vertrek binnen de trainersstaf komt op een moment waarop NEC midden in een overvolle speelkalender zit in zowel Nederland als Europa. Afgelopen zondag speelde de club uit Nijmegen in de negende speelronde van de Eredivisie in eigen huis nog met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard, een duel waarin Kevin Kers en Willum Thór Willumsson voor de goals zorgden. Drie dagen daarvoor, vorige week donderdag, eindigde het treffen in de competitiefase van de UEFA Europa League tegen PFC Levski Sofia in een 1-1 gelijkspel.

Komende donderdag staat voor de ploeg van Schreuder meteen alweer de volgende Europese wedstrijd op het programma. NEC neemt het dan in het Maksimirstadion in een uitwedstrijd op tegen GNK Dinamo Zagreb, waar om 18:45 uur wordt afgetrapt. Zondagmiddag om 14:30 uur wacht vervolgens in het eigen Goffertstadion het thuisduel met FC Groningen in de Eredivisie.