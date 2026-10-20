Johan Derksen heeft bij Vandaag Inside uitgehaald naar de strafschop die AZ afgelopen zondag toegekend kreeg in de Eredivisie tegen SC Cambuur. De analist snapt er niks van dat de VAR besloot in te grijpen nadat Mees de Wit, die als invaller binnen de lijnen was gekomen bij AZ, bij een voorzet in het gezicht werd geraakt door Cambuur-doelman Thijs Janssen. Door de benutte strafschop van Mexx Meerdink pakte AZ in de slotfase alsnog een punt op bezoek in Leeuwarden (2-2).

De Wit kwam in het Kooi Stadion na ruim een uur spelen in het veld als vervanger van Mateo Chávez en kopte in de slotfase een voorzet over het doel. De invaller kreeg daarbij de vuist van de uitkomende Janssen in zijn gezicht. Nadat de VAR naar de beelden had gekeken, ging de bal op de stip en kreeg de keeper van de thuisploeg nog een gele kaart. Derksen vindt deze zware straf totaal onterecht en laat dat aan de talkshowtafel duidelijk blijken. "Dit was ook belachelijk dat AZ hiervoor een strafschop krijgt hoor. Die keeper komt wel een beetje als een jandoedel uit, maar dit is toch een gewoon duel. En die leggen ze dan op de stip."

Van der Gijp klaar met de VAR en duur puntenverlies voor AZ

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Aan tafel sluit René van der Gijp zich aan bij die irritatie. De oud-rechtsbuiten wijst daarbij vooral naar de rol die de videoarbitrage in het huidige voetbal speelt, omdat het langdurig terugkijken van dit soort momenten de snelheid uit de duels haalt. "Je hebt zo veel oud-spelers, ook in Engeland, die zijn helemaal klaar met die VAR. Maar dat gaat niet meer veranderen hè. Dat is er nu en dat blijft. Voor de neutrale kijker neem je wel een beetje plezier af met dat VAR-gebeuren hoor", stelt Van der Gijp.

Het optreden van de VAR in Friesland zorgt overigens niet voor het eerst deze maand voor ophef. Eerder deze maand zag AZ in de topper tegen Feyenoord nog een gegeven penalty worden teruggedraaid nadat de VAR ingreep. Afgelopen zaterdag zorgde een strafschop voor de Rotterdammers, die na een controle van de VAR juist bleef staan, ook al voor de nodige discussie bij voetbalvolgers.

Voor SC Cambuur was het extra zuur dat de bal in de 82ste minuut alsnog op de stip ging. De promovendus stond op dat moment namelijk al bijna een half uur met tien man op het veld, nadat rechtsback Devid Eugene Bouah in de 54ste minuut tegen zijn tweede gele kaart aanliep wegens het vasthouden van Meerdink. Zelfs met een man minder wisten de Leeuwarders via goals van Nicolas Binder en Ilyes Hamache twee keer op voorsprong te komen, nadat Ro-Zangelo Daal tussendoor nog de gelijkmaker voor AZ had binnengeschoten.

Onder luid gefluit van het thuispubliek schoot Meerdink de penalty in de 83ste minuut raak, waarmee hij voorkwam dat de ploeg van trainer Leeroy Echteld tegen een nederlaag aanliep. Door het puntenverlies blijft AZ met twintig punten uit negen duels op de tweede plek in de Eredivisie staan, op drie punten achterstand van koploper Feyenoord. SC Cambuur staat met negen punten op de veertiende plaats. Voor AZ wacht komende donderdag eerst een uitduel met FC Ararat-Armenia in de Europa League, voordat het zondag in eigen huis aantreedt tegen FC Twente. Cambuur speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Willem II.