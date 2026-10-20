Robin van Persie is inmiddels al een tijdje clubloos na zijn ontslag bij Feyenoord, maar over interesse is er volgens De Telegraaf niet te klagen.

Dit was zelfs afgelopen zomer al het geval. "Wie zeker nog vol ambitie zit, is Robin van Persie. Net als Slot bij Liverpool wordt hij na zijn voortijdige vertrek bij Feyenoord nog een jaar doorbetaald. Van Persie heeft ook niet te klagen gehad over belangstelling, want midden in de zomer stonden de clubs uit (grote) Europese competities al in de rij."

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De kans lijkt echter klein dat we Van Persie in 2026/27 als trainer gaan zien. "Het is aannemelijk dat ook hij even de tijd neemt en in 2027 fris en goed voorbereid een nieuw avontuur aangaat. Instappen bij clubs in nood midden in het seizoen is ondanks miljoenensalarissen vaak vragen om moeilijkheden. Daarom zal Van Persie ook een weloverwogen keuze maken als hij weer aan de slag wil."

Situatie Arne Slot

Voor Arne Slot, die ook clubloos is, is de situatie niet anders. Er is een grotere kans dat hij wel ergens nog in wil stappen gedurende het seizoen, maar is zich via zijn huidige rol al op slimme wijze aan het voorbereiden. "Slot vult zijn vrije tijd met een rol als technisch ’observer’ bij de UEFA, waardoor hij op een slimme manier tal van topclubs ’maandenlang aan het werk kan zien, spelsystemen kan bestuderen en spelers kan beoordelen.

"Maar dat hij in 2027 terugkeert bij een grote Europese club staat vast. Zijn agente, de voormalige advocaat en Braziliaanse Rafaela Pimenta, onderhoudt de contacten met geïnteresseerde clubs."

Voor nu zullen Slot en Robin van Persie nog wel even onder club blijven, maar zeker in het geval van Slot valt niet uit te sluiten dat hij in 2026/27 nog ergens instapt. Van Persie lijkt zich dus op 2027/28 te gaan focussen.