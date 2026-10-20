Eternal Barron heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij Ajax. De achttienjarige aanvaller werd in Amsterdam weggestuurd na een conflict en maakt dinsdag transfervrij de overstap naar ADO Den Haag. In Den Haag heeft hij een contract getekend tot medio 2027, met een optie vanuit de club voor nog een extra seizoen. De jeugdspeler sluit direct aan bij ADO Den Haag Onder 21.

Bij de Eredivisie-club uit Den Haag komt het talent een oude bekende tegen: hoofd jeugdopleiding Maurice Hagebeuk. De twee werkten in het verleden al samen bij de KNVB, toen Barron uitkwam voor Oranje Onder 15. Volgens Hagebeuk zijn er voor het tekenen van het contract flinke gesprekken gevoerd om tot een deal te komen. "Voetbaltechnisch is hij een enorm talent, daar bestaat voor mij geen enkele twijfel over. Ook rondom het voetballen moet alles op orde zijn", stelt Hagebeuk op de clubwebsite van ADO Den Haag.

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Tijdens de onderhandelingen heeft de clubleiding in Den Haag de gedragsregels en verwachtingen over en weer meteen duidelijk op tafel gelegd. "We hebben daar samen open en duidelijke gesprekken over gevoerd en weten wat we van elkaar mogen verwachten", gaat het hoofd jeugdopleiding verder. "Bij ADO Den Haag krijgt Eternal een nieuwe kans om te laten zien wat hij in huis heeft, zowel op als buiten het veld. We geloven in zijn potentie en willen hem de juiste begeleiding en omgeving bieden om zich verder te ontwikkelen. Daar gaan we samen hard aan werken."

Barron maakte op veertienjarige leeftijd de overstap vanuit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar Ajax. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller in Amsterdam uit voor Ajax Onder-19, waarbij hij ook nog minuten wist te maken in de UEFA Youth League. In de voorbereiding op het huidige seizoen mocht de buitenspeler aansluiten bij Jong Ajax, maar al na een paar weken werd hij weer teruggezet naar het hoogste jeugdelftal.

Barron raakte bij Ajax in opspraak door TikTok-livestreams

Dat het bij Ajax uiteindelijk misging, had vooral te maken met het feit dat de tiener buiten het veld meerdere keren in opspraak raakte. Zo zorgde de jeugdspeler in april voor ophef door in een TikTok-livestream te stellen dat hij beter was dan Ajax-verdedigers Lucas Rosa en Owen Wijndal. Volgens Ajax Showtime werd hij daarnaast om disciplinaire redenen vaker buiten de selectie gehouden.

De verstoorde relatie zorgde begin september uiteindelijk voor een breuk tussen Ajax en Barron. Zijn contract, dat nog een jaar doorliep, werd per direct ontbonden. Ook na zijn vertrek uit Amsterdam wist de jonge vleugelaanvaller op social media nog een keer de aandacht op zich te vestigen. Op een avond waarop Ajax eerder een wedstrijd van PSV had verloren, dook Barron in een vergelijkbare livestream op in een shirt van de club uit Eindhoven.