Loopbaan Haris Medunjanin (38) zit erop: middenvelder verkiest nieuwe loopbaan boven Eredivisie met PEC

De voetballoopbaan van Haris Medunjanin (38) zit erop. De Bosniër leek op weg naar een nieuw contract bij PEC Zwolle, maar besluit zijn vertrekkende trainer Dick Schreuder achterna te reizen naar diens nieuwe club; naar verluidt het Spaanse CD Castellón.

Medunjanin brak door in het shirt van AZ. De technisch begaafde middenvelders speelde in zijn jonge jaren voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van Nederland. Met Jong Oranje legde hij in 2006 én 2007 beslag op het EK Onder 21. Zijn A-interlands speelde hij echter voor zijn geboorteland Bosnië, waarmee hij actief was op het WK van 2014.

Bij AZ wist Medunjanin geen vaste basisplaats te veroveren. Na een verhuur aan Sparta Rotterdam sloeg hij zijn vleugels uit en begon hij aan een buitenlands avontuur dat hem achtereenvolgens langs Real Valladolid, Maccabi Tel Aviv Gaziantepspor, Deportivo La Coruña en uiteindelijk Philadelphia en Cincinnati in de Verenigde Staten leidde.

In de zomer van 2022 wist PEC de routinier te verleiden tot een terugkeer in het land waar hij doorbrak als voetballer. Met zes doelpunten in vier assists in 25 wedstrijden leverde hij vervolgens een prima bijdrage aan de promotie naar de Eredivisie. Die maakt hij echter niet meer als speler mee: "De middenvelder, wiens contract op 1 juli afloopt, gaat met Dick Schreuder mee naar diens nieuwe club. Daar zal Medunjanin een nader te bepalen rol gaan vervullen", schrijft PEC op de eigen website.