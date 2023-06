Heracles Almelo heeft de eerste zomeraanwinst voor de Eredivisie opgepikt: Jannes Wieckhoff (22) komt transfervrij over van 2. Bundesliga-club FC Sankt Pauli. De rechtsachter tekent een contract voor drie seizoenen in Almelo, met de optie voor nog een extra seizoen.

Wieckhoff doorliep de jeugdopleiding van Hamburger SV, maar kwam uiteindelijk bij de stadgenoot terecht. Daar verwierf de verdediger overigens geen basisplaats, want in de drie jaar dat hij deel uitmaakte van het eerste elftal kwam hij tot twaalf officiële wedstrijden in het eerste elftal. Met Navajo Bakboord, Sylian Mokono, Robin Polley en Marco Rente is er wel behoorlijk veel concurrentie rechts achterin.

FC Eindhoven haalt spits bij Sparta

Verder versterkte FC Eindhoven zich met David Garden (18). De centrumspits komt over van Sparta Rotterdam en tekent een tweejarig contract bij de Eerste Divisie-club, met de optie voor nog een extra jaar. Het afgelopen seizoen maakte hij zes doelpunten in 28 wedstrijden namens Jong Sparta. In de hoofdmacht maakte hij zijn debuut nog niet.

MVV troeft topclubs af dankzij fans

MVV heeft het achttienjarige talent Rayan Buifrahi vastgelegd. In het afgelopen seizoen maakte hij liefst 25 doelpunten en gaf hij 17 assists in het beloftenteam van KV Oostende, waardoor hij zich in de picture voetbalde van verschillende Belgische topclubs. Omdat hij zich bij MVV meer denkt te kunnen ontwikkelingen, kiest hij echter voor een tweejarig contract in Maastricht, met de optie voor nog een extra seizoen.

De stichting Veer zien MVV, die bestaat uit een groep vrijwilligers/supporters, heeft financieel bijgedragen aan deze deal. “We hebben al eerder bijgedragen aan de contractverlenging van Marko Kleinen, we zijn blij dat we nu bij de komst van Buifrahi opnieuw financieel kunnen ondersteunen”, aldus Guido Vanderbroeck namens VZM.

Roda JC wil shoppen bij SC Cambuur

Mitchel Paulissen (30) heeft een aflopend contract bij SC Cambuur, maar kan zijn loopbaan vervolgen bij zijn oude club Roda JC. Zaakwaarnemer Robert Postma bevestigt dat er twee gesprekken zijn geweest tussen de middenvelder en de Eerste Divisie-club, maar er zijn ook twee andere clubs in de race. “Mitchel heeft ook ambities om naar het buitenland te gaan en liggen daar ook enkele mogelijkheden”, aldus Postma tegenover De Limburger. Naast Roda JC en SC Cambuur speelde Paulissen (op huurbasis) ook een jaartje voor VVV-Venlo.

PEC Zwolle verlengt met Thomas

Ryan Thomas gaat met PEC Zwolle de Eredivisie in. De middenvelder had een aflopende verbintenis bij de gepromoveerde club, maar die zou gelicht worden bij promotie. Dat is inmiddels gebeurd, waardoor de Australiër in elk geval tot en met de zomer van 2024 actief is in Overijssel.