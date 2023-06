'FC Twente doet voor één miljoen euro zaken met PEC Zwolle'

FC Twente heeft de strijd met Union Sint-Gillis gewonnen om Younes Taha over te nemen van PEC Zwolle. De Tukkers betalen rond de één miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, die heel hard op weg leek naar de nummer drie van België.

Taha zal later deze week voor vier seizoen gaan tekenen in Enschede. FC Twente heeft een akkoord bereikt met PEC Zwolle voor een bedrag van iets meer dan één miljoen euro, weet De Telegraaf.

De medische keuring vindt ook later deze week plaats in combinatie met de ondertekening van zijn contract. Taha speelde dit seizoen 33 wedstrijden voor PEC Zwolle en scoorde daarin veertien maal en gaf ook nog eens twee assists. De middenvelder is geboren in Drachten en maakte dit seizoen zijn debuut voor Jong Marokko.

Taha kan in zijn eerste seizoen bi FC Twente misschien wel in de Conference League gaan spelen. De Tukkers staan in de finale van de play-offs en moet daarin over twee wedstrijden afrekenen met Sparta Rotterdam.