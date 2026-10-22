Ajax-fans zeggen allemaal hetzelfde over opstelling tegen Atalanta

Supporters van Ajax verbazen zich over de opstelling voor het thuisduel met Atalanta. Trainer Míchel Sánchez voert in het Conference Leagueduel één wijziging door ten opzichte van de overtuigende 2-5 zege die afgelopen weekend werd geboekt op FC Groningen: staat zijn basisplaats af aan .

Sánchez koos in Groningen onder meer voor Marcos Leonardo, de miljoenenaankoop die in de Eredivisie nog altijd droog staat. Hoewel de Amsterdammers er vijf maakten in de Euroborg, wist de Braziliaan daar geen van achter zijn naam te krijgen. Desondanks krijgt Leonardo tegen Atalanta andermaal de voorkeur boven Tolu Arokodare.

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De enige nieuwe naam in de opstelling is die van Baas, die dus de plek van Janse inneemt. Veel Ajax-supporters zetten hun vraagtekens bij die omzetting onder de tweet waarin de Amsterdammers de basisformatie bekendmaken.

"Waarom niet Janse laten staan? Is beter dan Baas", schrijft een fan. "We spelen met Baas dus je gaat er sowieso eentje vissen...", voorspelt een ander. "Janse robbed (bestolen, red.)", meent een derde supporter. "Vreemd om Janse niet te laten staan naast Bouwman", reageert een andere supporter, die het ook 'niet logisch' vindt dat Leonardo de voorkeur krijgt boven Tolu.