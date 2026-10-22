Live voetbal 1

Ajax-fans zeggen allemaal hetzelfde over opstelling tegen Atalanta

22 oktober 2026, 20:11
Ajax-trainer Michel
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

Supporters van Ajax verbazen zich over de opstelling voor het thuisduel met Atalanta. Trainer Míchel Sánchez voert in het Conference Leagueduel één wijziging door ten opzichte van de overtuigende 2-5 zege die afgelopen weekend werd geboekt op FC Groningen: Dies Janse staat zijn basisplaats af aan Youri Baas.

Sánchez koos in Groningen onder meer voor Marcos Leonardo, de miljoenenaankoop die in de Eredivisie nog altijd droog staat. Hoewel de Amsterdammers er vijf maakten in de Euroborg, wist de Braziliaan daar geen van achter zijn naam te krijgen. Desondanks krijgt Leonardo tegen Atalanta andermaal de voorkeur boven Tolu Arokodare.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Ajax en Atalanta

Artikel gaat verder onder video

De enige nieuwe naam in de opstelling is die van Baas, die dus de plek van Janse inneemt. Veel Ajax-supporters zetten hun vraagtekens bij die omzetting onder de tweet waarin de Amsterdammers de basisformatie bekendmaken.

"Waarom niet Janse laten staan? Is beter dan Baas", schrijft een fan. "We spelen met Baas dus je gaat er sowieso eentje vissen...", voorspelt een ander. "Janse robbed (bestolen, red.)", meent een derde supporter. "Vreemd om Janse niet te laten staan naast Bouwman", reageert een andere supporter, die het ook 'niet logisch' vindt dat Leonardo de voorkeur krijgt boven Tolu.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.292 Reacties
1.488 Dagen lid
20.855 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ag Baas is gewoon goed en zo massaal is het niet.

Kicker
947 Reacties
833 Dagen lid
2.196 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zijn zijn allebei goed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.292 Reacties
1.488 Dagen lid
20.855 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ag Baas is gewoon goed en zo massaal is het niet.

Kicker
947 Reacties
833 Dagen lid
2.196 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zijn zijn allebei goed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Dies Janse

Dies Janse
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong Ajax
1
0
2026/2027
Ajax
3
0
2025/2026
Groningen
32
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
2
5
6
2
Lugano
2
4
6
3
Brann
2
4
6
4
Trabzonspor
2
4
6
5
Twente
2
4
6
6
Monaco
2
4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
2
2
6
9
Brighton
2
4
4
10
København
2
3
4
11
CS U Craiova
2
2
4
12
Mjällby
2
2
4
13
Ajax
2
1
3
14
Borac BB
2
1
3
15
Atalanta
2
0
3
16
Braga
2
-1
3
17
Gent
2
-1
3
18
Freiburg
2
-2
3
19
Nordsjælland
2
0
2
20
Egnatia
2
0
2
21
Riga
2
0
2
22
Crvena zvezda
2
-1
1
23
CSKA
2
-1
1
24
Jablonec
2
-1
1
25
Midtjylland
2
-1
1
26
AGF
2
-1
1
27
Pafos
2
-2
1
28
Hearts
2
-2
1
29
Iberia
2
-2
1
30
Getafe
2
-3
1
31
Kairat
2
-4
1
32
Thun
2
-2
0
33
Red Imps
2
-4
0
34
KuPS
2
-4
0
35
Inter Club
2
-4
0
36
Kauno Žalgiris
2
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws