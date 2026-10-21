Portugese media raken niet uitgepraat over PSV'er: 'Ster van de wedstrijd!'

Portugese media zijn ontzettend lovend over PSV, dat dinsdagavond knap afrekende met FC Porto (0-1) in de derde speelronde van de Champions League. De landelijke pers vond de Eindhovenaren de terechte winnaar van het affiche.

A Bola pikt een aantal spelers van PSV eruit in het Estádio do Dragão. Te beginnen met ‘Man van de Wedstrijd’ Guus Til. “Hij was de ster van de wedstrijd en scoorde in de 57e minuut. Met een uitstekend gevoel voor kansen stond hij goed gepositioneerd bij de verre paal om een zwak schot van Mijnans af te maken”, begint het. “Ook buiten het doel is de Nederlandse international prominent aanwezig. Het spel stroomt altijd via zijn voeten – en wat voor voeten!”

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Volgens datzelfde A Bola blonken ook Lutsharel Geertruida en Yarek Gasiorowski uit en hebben zij zelfs ‘bovengemiddelde technische kwaliteiten’. “De trainer benut dat door hen in balbezit centraal op het middenveld van de tegenstander te positioneren, waar ze helpen het spel vorm te geven.” Tot slot krijgen ook Sergiño Dest en Filip Kostić complimenten van A Bola.

“Van verdediging tot aanval, de ploeg uit Eindhoven heeft een meer dan complete selectie om goed te presteren in deze Champions League. Vraag het maar aan FC Porto...”, schrijft het. De hoogste beoordelingen gaan naar Guus Til en Esmir Bajraktarevic, met een 8.

Observador bewonderde het hoge drukzetten van trainer Peter Bosz. “Daardoor kwam Porto bijna niet aan voetballen toe. Doelman Diogo Costa moest vaak de lange bal kiezen”, klinkt het. “Guus Til liet het Drakenstadion verstijven. De treffer van de middenvelder was een pijnlijke tik”, aldus O Jogo.