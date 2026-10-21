'Ajax-fans hoeven niet te treuren om vertrek van angsthaas'

Francesco Farioli kan de analyse van Valentijn Driessen van de wedstrijd tussen FC Porto en PSV (0-1) beter overslaan. De chef voetbal van De Telegraaf maakt de trainer van de Portugese club, die een verleden heeft bij Ajax, met de grond gelijk en maakt hem onder meer uit voor ‘angsthaas’.

PSV boekte dinsdagavond zijn eerste overwinning van het Champions League-seizoen: Porto werd met 0-1 verslagen, een uitslag die op basis van de hele wedstrijd zeker verdiend was.

“Tegen het PSV van Peter Bosz, dat hij in zijn Nederlandse jaren tweemaal versloeg, bleek Farioli zijn oude gedaante weer te hebben aangenomen. De Italiaan liet FC Porto zo mogelijk nog defensiever spelen dan hij Ajax ooit liet opereren”, schrijft Driessen, die uiteraard verwijst naar de behoudende speelstijl van de Amsterdammers in het seizoen 2024/25 onder Farioli.

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De journalist zag PSV optimaal profiteren van het ‘laffe spel’ van de Italiaan. “De Portugezen wisten niet hoe snel ze als een verzameling angsthazen achteruit moesten rennen naar het eigen strafschopgebied. PSV kreeg het initiatief in Portugal en liep daar niet voor weg, zoals Bosz al voorspelde.”

De eindconclusie van Driessen is hard: “In Amsterdam wordt nog vaak getreurd om het vertrek van de Italiaan. Hoewel Farioli met Ajax vlak voor het einde van de competitie een voorsprong van negen punten op PSV verspeelde en daarmee ook de landstitel. Wie dit FC Porto ziet spelen, hoeft niet te treuren dat Farioli een vertrek bij Ajax heeft geforceerd medio 2024, omdat hij zijn staf niet verder mocht uitbreiden met psychologen, mental coaches, fysieke trainers, dokters en koks. Hij blijft maar afwachten in plaats van aanvallen”, aldus de kritische journalist.