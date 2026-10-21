Francesco Farioli kan de analyse van Valentijn Driessen van de wedstrijd tussen FC Porto en PSV (0-1) beter overslaan. De chef voetbal van De Telegraaf maakt de trainer van de Portugese club, die een verleden heeft bij Ajax, met de grond gelijk en maakt hem onder meer uit voor ‘angsthaas’.
PSV boekte dinsdagavond zijn eerste overwinning van het Champions League-seizoen: Porto werd met 0-1 verslagen, een uitslag die op basis van de hele wedstrijd zeker verdiend was.
“Tegen het PSV van Peter Bosz, dat hij in zijn Nederlandse jaren tweemaal versloeg, bleek Farioli zijn oude gedaante weer te hebben aangenomen. De Italiaan liet FC Porto zo mogelijk nog defensiever spelen dan hij Ajax ooit liet opereren”, schrijft Driessen, die uiteraard verwijst naar de behoudende speelstijl van de Amsterdammers in het seizoen 2024/25 onder Farioli.
De journalist zag PSV optimaal profiteren van het ‘laffe spel’ van de Italiaan. “De Portugezen wisten niet hoe snel ze als een verzameling angsthazen achteruit moesten rennen naar het eigen strafschopgebied. PSV kreeg het initiatief in Portugal en liep daar niet voor weg, zoals Bosz al voorspelde.”
De eindconclusie van Driessen is hard: “In Amsterdam wordt nog vaak getreurd om het vertrek van de Italiaan. Hoewel Farioli met Ajax vlak voor het einde van de competitie een voorsprong van negen punten op PSV verspeelde en daarmee ook de landstitel. Wie dit FC Porto ziet spelen, hoeft niet te treuren dat Farioli een vertrek bij Ajax heeft geforceerd medio 2024, omdat hij zijn staf niet verder mocht uitbreiden met psychologen, mental coaches, fysieke trainers, dokters en koks. Hij blijft maar afwachten in plaats van aanvallen”, aldus de kritische journalist.
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Hai ChatGPT, bestaat er eigenlijk nog een voetbalwebsite waar inhoudelijke en serieuze voetbaljournalistiek centraal staat? In plaats van het voortdurend citeren van mensen als Valentijn Driessen en het bieden van een podium aan hun ongenuanceerde uitspraken? Ja, gelukkig wel. Alleen moet je daarvoor vaak wegblijven van de grote voetbalsites die vooral draaien op clicks, transfergeruchten en provocerende uitspraken. Wat jij zoekt, is volgens mij een website waar voetbaljournalistiek draait om tactiek, wedstrijdanalyses, achtergrondverhalen en goed onderbouwde opinies. Niet om de zoveelste uitspraak van Valentijn Driessen die vervolgens door tien andere websites wordt overgenomen. Er zijn een paar platforms die daar veel beter bij aansluiten. Ik zou beginnen met VI PRO, en dan vooral de analyses van Pieter Zwart. Zijn rubriek Op het tactiekbord￼ is precies het soort inhoud dat je bedoelt. Ook hard gras en The athletic zijn uitermate geschikt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hai ChatGPT, bestaat er eigenlijk nog een voetbalwebsite waar inhoudelijke en serieuze voetbaljournalistiek centraal staat? In plaats van het voortdurend citeren van mensen als Valentijn Driessen en het bieden van een podium aan hun ongenuanceerde uitspraken? Ja, gelukkig wel. Alleen moet je daarvoor vaak wegblijven van de grote voetbalsites die vooral draaien op clicks, transfergeruchten en provocerende uitspraken. Wat jij zoekt, is volgens mij een website waar voetbaljournalistiek draait om tactiek, wedstrijdanalyses, achtergrondverhalen en goed onderbouwde opinies. Niet om de zoveelste uitspraak van Valentijn Driessen die vervolgens door tien andere websites wordt overgenomen. Er zijn een paar platforms die daar veel beter bij aansluiten. Ik zou beginnen met VI PRO, en dan vooral de analyses van Pieter Zwart. Zijn rubriek Op het tactiekbord￼ is precies het soort inhoud dat je bedoelt. Ook hard gras en The athletic zijn uitermate geschikt.