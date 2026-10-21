Feyenoord wacht Spaanse test: deze ruimtes kunnen cruciaal worden

Feyenoord wacht woensdagavond een zware Europese test op bezoek bij Real Betis. De Rotterdammers treffen in Sevilla een Spaanse tegenstander die over de nodige aanvallende kwaliteiten beschikt. Om een goed resultaat te boeken in de Champions League, zal Feyenoord de sterke punten van Betis moeten zien te neutraliseren en tegelijkertijd de kwetsbaarheden van de thuisploeg moeten benutten.

Isco speelt een belangrijke rol in het aanvalsspel van Real Betis dankzij zijn kwaliteiten tussen de linies. De Spaanse spelmaker zoekt voortdurend naar ruimtes tussen het middenveld en de verdediging van de tegenstander, waar hij met zijn uitstekende techniek en spelinzicht gevaar kan stichten. Zodra Isco in die ruimtes wordt aangespeeld, kan hij met een snelle aanname opendraaien, een medespeler vrijspelen of met een splijtende steekpass de defensie uiteen trekken. Bovendien weet hij met zijn balcontrole tegenstanders naar zich toe te lokken, waardoor er elders ruimte ontstaat voor ploeggenoten. Voor Feyenoord is het daarom cruciaal om Isco weinig tijd en ruimte te geven. Wanneer de spelmaker vrij tussen de linies kan voetballen, krijgt Betis meer mogelijkheden om de verdediging uit positie te spelen en kansen te creëren.

Belang van Isco

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Isco laat hier zien hoe gevaarlijk hij kan zijn tussen de linies. Ondanks de druk van zijn tegenstander krijgt de Spaanse spelmaker de bal aangespeeld, waarna hij met een knappe draai aan zijn directe bewaker ontsnapt. Daardoor creëert hij voor zichzelf de ruimte om vooruit te voetballen en de aanval van Real Betis verder vorm te geven. Juist in dit soort situaties schuilt de kracht van Isco: met zijn technische vaardigheid en inzicht kan hij zich onder druk vrijspelen en de tegenstander dwingen om achteruit te lopen.

© DSports/LaLiga

© DSports/LaLiga

© DSports/LaLiga

© LaLiga

© LaLiga

© LaLiga

Ook bij standaardsituaties kan Isco van grote waarde zijn voor Real Betis. Dat blijkt uit deze situatie, waarin de spelmaker de vrije ruimte in het strafschopgebied goed herkent en met zijn uitstekende traptechniek de bal op de juiste plek weet te leggen. Zijn vrije trap leidt uiteindelijk tot de 3-0. Daarmee onderstreept Isco dat zijn gevaar niet beperkt blijft tot het aanvalsspel vanuit open spel, maar dat hij ook bij dode spelmomenten met zijn precisie en spelinzicht het verschil kan maken.

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Ez Abde zorgt voor diepgang

De diepgang van Ez Abde is een belangrijk wapen in het aanvalsspel van Real Betis. De Marokkaanse buitenspeler beschikt over de snelheid en dribbelvaardigheid om de ruimte achter de defensie te benutten. Wanneer Isco of een andere middenvelder de bal tussen de linies ontvangt, kan Abde direct de diepte zoeken en de verdediging dwingen om achteruit te lopen. Daardoor ontstaan er grotere ruimtes op het middenveld, terwijl Betis tegelijkertijd een directe optie richting het doel heeft. Ook kan Abde zijn tegenstander in een één-tegen-éénsituatie opzoeken en met een individuele actie gevaar creëren. Voor Feyenoord is het daarom belangrijk om niet alleen druk te zetten op de balbezitter, maar ook alert te blijven op de loopacties van Abde in de rug van de verdediging.

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Juan Hernández heeft de bal aan zijn voeten, terwijl Abde vanaf de linkerkant direct de diepte zoekt. Met zijn loopactie probeert de buitenspeler de ruimte achter de defensie te benutten en de verdedigers van de tegenstander naar achteren te dwingen. Hierdoor ontstaat er voor Hernández een mogelijkheid om met een pass achter de laatste linie de aanval te versnellen.

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Uiteindelijk wordt de diepgang van Abde beloond. De buitenspeler weet de ruimte achter de defensie van Osasuna optimaal te benutten en rondt de aanval af met een schot achter doelman Aitor Fernández: 2-0 voor Real Betis. De treffer onderstreept hoe gevaarlijk Betis kan zijn wanneer het de snelheid van Abde combineert met een pass in de diepte.

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Ook tegen FC Barcelona laat Abde zien hoe belangrijk zijn diepgang is voor het aanvalsspel van Real Betis. De Marokkaanse buitenspeler herkent het moment om vanuit de linkerflank de ruimte achter de verdediging aan te vallen. Betis beschikt met technisch vaardige spelers als Isco en Pablo Fornals over voldoende voetballers die hem met een nauwkeurige pass in de diepte kunnen bedienen. Zodra zij tussen de linies aan de bal komen, kan Abde met zijn snelheid direct voor dreiging zorgen. Die combinatie van creativiteit aan de bal en diepgang zonder bal maakt hem een belangrijk wapen: de tegenstander moet voortdurend rekening houden met een loopactie in de rug van de defensie.

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Abde bewijst opnieuw zijn waarde voor Real Betis door een één-op-éénkans koelbloedig af te ronden. De buitenspeler benut de ruimte achter de defensie en blijft oog in oog met de doelman rustig, waardoor hij de bal tegen de touwen werkt.

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Belangrijke rol voor de backs

De backs Fran García en Héctor Bellerín spelen een belangrijke rol in het aanvalsspel van Real Betis door zich regelmatig hoog aan de binnenkant te positioneren. Hierdoor ontstaan extra aanspeelmogelijkheden tussen de linies, waar ze met hun technische vaardigheden kunnen bijdragen aan de opbouw en de voortzetting van aanvallen. Hun positie zorgt bovendien voor overtal op het middenveld en geeft de buitenspelers de mogelijkheid om breed te blijven en hun directe tegenstander op te zoeken. Door deze onderlinge samenwerking en positiewisselingen kan Betis de tegenstander uit positie trekken en ruimte creëren om door het centrum en aan de zijkanten aan te vallen.

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In de opbouw kiest Real Betis regelmatig voor een structuur met drie verdedigers, waarbij een middenvelder kan inzakken om de achterste linie te vormen. In deze situatie is het Héctor Bellerín die als derde centrale verdediger fungeert. Voor de defensie neemt Roca de rol van controleur op zich, terwijl Fran García en Riquelme hoger op het veld voor opties aan de zijkanten zorgen. Aanvallend positioneren Abde en Fornals zich als dubbele nummer tien aan de binnenkant, waardoor Betis veel bezetting tussen de linies creëert. Isco schuift ondertussen hoog door en komt als tweede spits dicht bij Hernández te staan. Met deze positionering probeert Betis de tegenstander centraal in het nauw te brengen en via korte combinaties ruimtes te vinden. Tegelijkertijd zorgen de spelers aan de zijkanten ervoor dat de ploeg het veld breed kan houden en meerdere mogelijkheden heeft om de aanval voort te zetten.

Kwetsbaarheid van Betis

Een belangrijke kwetsbaarheid van Real Betis ligt in de ruimte die de ploeg achterlaat wanneer de backs hoog aan de binnenkant positioneren en meerdere aanvallers tussen de linies opduiken. Hoewel deze aanvallende structuur voor extra aanspeelmogelijkheden en overtal op het middenveld zorgt, kan Betis bij balverlies kwetsbaar worden in de omschakeling. Tegenstanders die de eerste druk weten te omzeilen en vervolgens snel de diepte zoeken, kunnen de ruimte achter de defensie benutten. Voor Feyenoord ligt hier een kans om met snelle omschakelingen en goed getimede diepteloopacties gevaarlijk te worden. Daarbij is het belangrijk om niet te lang aan de bal te blijven, maar direct toe te slaan voordat de spelers van Betis hun verdedigende organisatie hebben hersteld.