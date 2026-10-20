Virgil van Dijk faalt en krijgt enorm lage cijfers van Engelse media

heeft dinsdagavond geen beste beurt gemaakt bij Liverpool. The Reds wonnen in de Champions League weliswaar met 4-3 van Villarreal, maar het optreden van Van Dijk zal hoofdtrainer Andoni Iraola zorgen baren.

Virgil van Dijk blundert bij tegendoelpunt

Liverpool oogde defensief erg kwetsbaar tegen Villarreal. De bezoekers uit Spanje begonnen brutaal aan de wedstrijd en namen na vier minuten voetballen verrassend de leiding. Van Dijk vertolkte een negatieve hoofdrol bij het openingsdoelpunt.

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De 35-jarige Nederlandse verdediger wilde de bal terugkoppen op Alisson Becker, maar zijn kopbal miste richting en zette Georges Mikautadze alleen voor de Liverpool-doelman. De voormalig spits van Ajax wist wel raad met het buitenkansje en bracht Villarreal op voorsprong: 0-1.

Villarreal wist zijn voorsprong na een klein halfuur te vergroten. Van Dijk dekte door op Nathan Saliba, maar kon niet voorkomen dat de Canadese middenvelder een splijtende steekpass gaf op Sergi Cardona. Laatstgenoemde maakte oog in oog met Alisson vervolgens geen fout.

Villarreal zat daarmee op rozen, maar Liverpool wist de schade nog voor rust te repareren dankzij treffers van Alexis Mac Allister en Ronald Araújo. De thuisploeg draaide de duimschroeven in de tweede helft verder aan en liep binnen 23 minuten uit naar een comfortabele voorsprong, via doelpunten van opnieuw Mac Allister en Florian Wirtz. Tani Oluwaseyi bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-3.

Overigens begonnen behalve Van Dijk ook Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basis bij Liverpool. Jeremie Frimpong ontbrak vanwege een blessure.

Engelse media maken gehakt van Van Dijk

Engelse media zijn na afloop kritisch op Van Dijk. Sports Illustrated geeft de Oranje-aanvoerder het laagste cijfer van alle Liverpool-spelers: een 5,5. "Niemand was zo opgelucht over de comeback van Liverpool als aanvoerder Virgil van Dijk, wiens fout rechtstreeks leidde tot de openingstreffer van Villarreal. Er viel veel aan te merken op het spel van The Reds in de eerste 35 minuten en Van Dijk was met zijn slordige optreden het toonbeeld van de matige prestatie van zijn ploeg", klinkt het.

De Liverpool Echo deelt een 5 uit aan Van Dijk, opnieuw het laagste cijfer van alle Liverpool-spelers. "Van Dijk oogde al slordig voordat hij met een vroege fout Villarreal de openingstreffer cadeau deed. Die misser leek hem gedurende een groot deel van de eerste helft parten te spelen. Hij straalde niet de rust en controle uit die we normaal gesproken van hem gewend zijn", schrijft het lokale medium.

Ook fansite Rousing The Kop geeft Van Dijk het laagste cijfer: een 3. "Hoewel Van Dijk zich gedurende de wedstrijd onvermijdelijk herpakte, is het moeilijk om zijn optreden te beoordelen zonder zijn eerste 25 minuten mee te wegen. Zijn fout was op zichzelf al ernstig genoeg, maar de aanvoerder had de situatie nog kunnen redden door snel terug te sprinten naar de doellijn. In plaats daarvan bleef hij simpelweg staan en keek hij toe. Daarna werd zijn optreden alleen maar slechter. Na zijn dramatische wedstrijd tegen LASK Linz was dit opnieuw een zeer zorgwekkend optreden van de Nederlander", klinkt het.

Van de Daily Express krijgt Van Dijk een 4, andermaal het laagste cijfer. "Een optreden vol fouten van de aanvoerder van Liverpool. Bij de openingstreffer ging Van Dijk opzichtig in de fout door de bal rechtstreeks in de voeten van Mikautadze te koppen, die vervolgens eenvoudig kon afronden. Ook gedurende de rest van de wedstrijd oogde de Nederlander ongebruikelijk traag en futloos, ondanks het feit dat Liverpool erin slaagde de achterstand om te buigen in een overwinning", schrijft de krant.