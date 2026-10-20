Kijkers van FC Porto - PSV zeggen allemaal hetzelfde over Francesco Farioli

Kijkers van het Champions League-duel tussen FC Porto en PSV praten op sociale media massaal over Francesco Farioli. De Italiaanse hoofdtrainer krijgt behoorlijk veel kritiek op de behoudende speelwijze van zijn ploeg in de eerste helft (0-0 ruststand).

Farioli is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van FC Porto, nadat hij in mei 2025 vertrok bij Ajax. De oefenmeester kende een sterk debuutjaar in Portugal, want hij won zowel de landstitel als de Super Cup.

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Ook dit seizoen is Farioli goed op dreef met FC Porto. De Portugese grootmacht is na acht wedstrijden nog foutloos in de nationale competitie. In de Champions League heeft de ploeg het een stuk zwaarder: de eerste twee wedstrijden in de competitiefase werden verloren, van respectievelijk Manchester City (0-2) en Real Betis (3-2).

Farioli hoopt dinsdagavond in eigen huis tegen PSV de eerste punten van dit Champions League-seizoen te pakken. De Italiaan heeft echter voor een opvallend behoudende tactiek gekozen: FC Porto plooide zich gedurende grote delen van de eerste helft terug op eigen helft en liet het initiatief nagenoeg volledig aan PSV.

Kijkers van het duel hekelen de defensieve spelopvatting van Farioli. "Die Farioli speelt dus nog steeds vreselijk voetbal, net als bij Ajax. Zal allemaal effectief zijn en zo, naar ik steek nog liever twee vorken in m’n oog dan dat ik hier een heel jaar naar zou willen kijken", schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Ook veel andere kijkers zijn kritisch op de speelwijze van FC Porto en trekken vergelijkingen met de periode van Farioli bij Ajax: