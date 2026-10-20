De Telegraaf is dinsdag met groot nieuws naar buiten gekomen over Arne Slot. Volgens de Amsterdamse krant ‘staat het vast’ dat de trainer in 2027 ‘terugkeert bij een grote Europese club’.

Slot werd eind mei ontslagen bij Liverpool en zit sindsdien zonder club. De Nederlandse oefenmeester werd in zijn debuutjaar landskampioen van Engeland met the Reds, maar kreeg na een teleurstellende vijfde plaats in zijn tweede seizoen zijn congé.

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Slot is nog wel actief binnen de voetballerij. De voormalig Feyenoord-coach is dit Champions League-seizoen actief als technisch waarnemer bij de UEFA. Eerder wees de trainer een aanbod om bondscoach van het Nederlands elftal te worden af, omdat hij op dit moment de voorkeur geeft aan het clubvoetbal.

Zijn terugkeer als hoofdtrainer laat volgens De Telegraaf niet lang op zich wachten: volgens de krant ‘staat het vast’ dat hij in 2027 ‘terugkeert bij een grote Europese club’. "Zijn agente, de voormalige advocaat en Braziliaanse Rafaela Pimenta, onderhoudt de contacten met geïnteresseerde clubs", klinkt het.

Volgens De Telegraaf is in elk geval één grote club geïnteresseerd in Slot: Tottenham Hotspur. De Londense club wordt momenteel getraind door Roberto De Zerbi, maar de Italiaan staat onder druk vanwege de tegenvallende prestaties.

Tottenham pakte slechts zes punten in de eerste zeven wedstrijden van het Premier League-seizoen en staat daarmee op een teleurstellende zestiende plaats op de ranglijst. De Zerbi heeft bij the Spurs een langdurig contract, dat pas in de zomer van 2031 afloopt. De naam van Slot zou desondanks intern al gevallen zijn bij de club.