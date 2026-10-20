Van Bronkhorst schrikt zich rot: ‘Dit is niet van Champions League-niveau’

Feyenoord speelt woensdagavond op bezoek bij Real Betis zijn derde wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Giovanni van Bronckhorst erkent dat de omstandigheden in het Estadio de La Cartuja niet optimaal zijn.

Real Betis speelt zijn thuisduels normaal gesproken in het Estadio Benito Villamarín. Dat stadion wordt op dit moment echter verbouwd, waardoor het Estadio de La Cartuja voorlopig als thuishaven van de club uit Sevilla dient.

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Van Bronckhorst wordt dinsdag op een persconferentie gevraagd naar de grasmat in het Estadio de La Cartuja. "Dat is niet optimaal, nee", zegt de hoofdtrainer van Feyenoord met gevoel voor understatement.

"In de laatste wedstrijden die we gespeeld hebben, was het gras geweldig. Dit is minder. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het is niet het veld dat je verwacht op Champions League-niveau", vervolgt de oefenmeester. "Maar uiteindelijk moeten beide teams op dit veld spelen en moeten we met de omstandigheden omgaan. Maar het is van mindere kwaliteit ja."

Feyenoord speelt aankomend weekend in de Eredivisie tegen PSV. Van Bronckhorst benadrukt dat de focus voorlopig volledig op het duel met Real Betis ligt. "Op dit moment houd ik geen rekening met de wedstrijd tegen PSV. We zijn hierheen gekomen om te winnen en drie punten te halen. We kijken echt alles naar morgen. Dat kan ook. Iedereen is fit. Voor ons is de belangrijkste wedstrijd morgen tegen Real Betis."