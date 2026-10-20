is dinsdagavond in de Champions League goud waard geweest voor Borussia Dortmund. De Oranje-international leverde in het uitduel met Sabah FK de assist op de winnende treffer van Serhou Guirassy (1-2). Buitenlandse voetballiefhebbers zijn op sociale media massaal lovend over Veerman.

Veerman begon tegen Sabah FK in de basis, nadat hij afgelopen weekend rust kreeg in het competitieduel met Union Berlin (0-0). De Nederlander vormde het middenveld van Dortmund samen met Felix Nmecha en Carney Chukwuemeka en was behoorlijk op dreef.

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Veerman legde de bal kort na rust prachtig neer bij de tweede paal, waar Guirassy was ontsnapt aan zijn directe tegenstander en scoorde: 1-2. Het betekende voor Guirassy zijn tweede treffer van de avond, nadat hij in de tiende minuut van de wedstrijd al de score had geopend. Tussendoor had Aden McCarthy gescoord namens Sabah FK.

Het betekende voor Dortmund de tweede overwinning dit seizoen in de Champions League, na de thuiszege van 8 september tegen Villarreal (3-2). Vorige week verloor de ploeg van hoofdtrainer Niko Kovač teleurstellend bij FK Bodø/Glimt.

Veerman krijgt op sociale media veel lof toegezwaaid na zijn optreden in Azerbeidzjan. "De rust en soevereiniteit waarmee hij het spel dirigeert, maar ook precies weet wanneer hij moet aanzetten: sterk", schrijft een Duitse kijker bijvoorbeeld op X.

Een andere Duitse kijker schrijft cynisch: "Veerman zal aankomende week tegen Frankfurt wel weer op de bank zitten. Hij speelt alleen maar vooruit, dat kan Kovac niet bevallen…"

Een Portugese kijker schrijft: "Ik raak nooit uitgepraat over Joey Veerman. Wat een prachtige assist op het doelpunt van Guirassy! Veerman is een van de belangrijkste spelers van dit team. Een uitstekende passer en spelverdeler. Een onbetwiste basisspeler.”