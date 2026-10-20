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Kijkers praten massaal over Joey Veerman na Champions League-avond in Azerbeidzjan

20 oktober 2026, 20:35
Joey Veerman
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Joey Veerman is dinsdagavond in de Champions League goud waard geweest voor Borussia Dortmund. De Oranje-international leverde in het uitduel met Sabah FK de assist op de winnende treffer van Serhou Guirassy (1-2). Buitenlandse voetballiefhebbers zijn op sociale media massaal lovend over Veerman.

Veerman begon tegen Sabah FK in de basis, nadat hij afgelopen weekend rust kreeg in het competitieduel met Union Berlin (0-0). De Nederlander vormde het middenveld van Dortmund samen met Felix Nmecha en Carney Chukwuemeka en was behoorlijk op dreef.

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Veerman legde de bal kort na rust prachtig neer bij de tweede paal, waar Guirassy was ontsnapt aan zijn directe tegenstander en scoorde: 1-2. Het betekende voor Guirassy zijn tweede treffer van de avond, nadat hij in de tiende minuut van de wedstrijd al de score had geopend. Tussendoor had Aden McCarthy gescoord namens Sabah FK.

Het betekende voor Dortmund de tweede overwinning dit seizoen in de Champions League, na de thuiszege van 8 september tegen Villarreal (3-2). Vorige week verloor de ploeg van hoofdtrainer Niko Kovač teleurstellend bij FK Bodø/Glimt.

Veerman krijgt op sociale media veel lof toegezwaaid na zijn optreden in Azerbeidzjan. "De rust en soevereiniteit waarmee hij het spel dirigeert, maar ook precies weet wanneer hij moet aanzetten: sterk", schrijft een Duitse kijker bijvoorbeeld op X.

Een andere Duitse kijker schrijft cynisch: "Veerman zal aankomende week tegen Frankfurt wel weer op de bank zitten. Hij speelt alleen maar vooruit, dat kan Kovac niet bevallen…"

Een Portugese kijker schrijft: "Ik raak nooit uitgepraat over Joey Veerman. Wat een prachtige assist op het doelpunt van Guirassy! Veerman is een van de belangrijkste spelers van dit team. Een uitstekende passer en spelverdeler. Een onbetwiste basisspeler.”

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YBahbouh
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wim_72
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

YBahbouh
3 Reacties
1.191 Dagen lid
4 Likes
YBahbouh
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Ik heb genoeg gezien, dit is dezelfde troep als op VZ. FC Update ook maar weer verwijderen.

wim_72
206 Reacties
74 Dagen lid
168 Likes
wim_72
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    + 1
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Kan hij nu wel voetballen FC Update?

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Joey Veerman

Joey Veerman
Borussia Dortmund
Team: Dortmund
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Dortmund
5
0
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
2
7
6
2
Barcelona
2
7
6
3
Villa
2
7
6
4
Stuttgart
2
5
6
5
Liverpool
2
4
6
6
Sporting
2
4
6
7
Arsenal
2
4
6
8
Real Madrid
2
2
6
9
Betis
2
2
6
10
Dortmund
3
1
6
11
FC Bayern
2
5
4
12
Shakhtar D
2
2
4
13
Como
2
2
3
14
Man Utd
2
2
3
15
Villarreal
2
1
3
16
Atlético
2
1
3
17
Club Brugge
2
0
3
18
Man City
2
0
3
19
Lens
2
-1
3
20
AEK Athens
2
-1
3
21
Leipzig
2
-2
3
22
Feyenoord
2
-3
3
23
Sabah
3
-3
3
24
Bodø/Glimt
2
-4
3
25
Fenerbahçe
3
-6
2
26
Roma
2
-1
1
27
PSV
2
-1
1
28
Viking
2
-2
1
29
Slavia
3
-3
1
30
Inter
2
-2
0
31
Porto
2
-3
0
32
Napoli
2
-3
0
33
LASK
2
-4
0
34
Lille
2
-4
0
35
Galatasaray
2
-5
0
36
Slovan
2
-8
0

Complete Stand

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