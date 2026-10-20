Turkije presenteert zeer grote naam als opvolger van Vincenzo Montella

De Turkse voetbalbond heeft dinsdag de opvolger van Vincenzo Montella gepresenteerd. De Turken kiezen voor een grote naam als nieuwe bondscoach.

Turkije nam begin deze maand afscheid van Montella. De Italiaanse oefenmeester was sinds 2023 eindverantwoordelijk voor de nationale ploeg, maar werd uiteindelijk de laan uitgestuurd.

Montella begon nog wel aardig aan zijn periode als bondscoach van Turkije. De Turken bereikten op het EK van 2024 de kwartfinales. Daarin was het Nederlands elftal uiteindelijk met 2-1 te sterk.

Het WK van 2026 liep voor Montella en Turkije uiteindelijk uit op een fiasco. De Turken waren na nederlagen tegen Australië en Paraguay al na twee duels uitgeschakeld, waardoor de zege op de Verenigde Staten in de laatste groepswedstrijd alleen nog voor de eer was.

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De Turkse voetbalbond behield daarna het vertrouwen in Montella. Na vier nederlagen op rij in de Nations League, tegen Frankrijk (0-1), Italië (1-4), België (0-3) en opnieuw Italië (1-3), viel echter alsnog het doek voor de Italiaan.

In de Turkse media werd Arda Turan, de huidige trainer van Shakhtar Donetsk, nadrukkelijk naar voren geschoven als opvolger van Montella. De keuze van de voetbalbond is echter gevallen op een andere grote naam uit het Turkse voetbal: Sergen Yalçın.

Yalçın is een grote naam in Turkije. Hij maakte als voetballer vooral naam bij Beşiktaş, waar hij als sierlijke aanvallende middenvelder uitblonk. Als trainer stond hij ook tweemaal aan het roer bij de grootmacht uit Istanbul, waarvan het meest recent afgelopen seizoen. Zijn laatste contract bij Beşiktaş werd uiteindelijk in onderling overleg ontbonden.