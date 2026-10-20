PSV boekt bijzonder knappe overwinning in de Champions League

PSV heeft dinsdagavond een zeer knappe prestatie neergezet in de Champions League. Het team van hoofdtrainer Peter Bosz won in het Estádio do Dragão nipt van FC Porto: 0-1. Het betekent voor de Eindhovenaren de eerste overwinning dit seizoen in de Champions League, na een gelijkspel met Shakhtar Donetsk (1-1) en een nederlaag tegen RB Leipzig (1-0).

Bosz had in zijn basiself één verrassing in petto: Yarek Gasiorowski kreeg centraal achterin de voorkeur boven Armando Obispo. Verder was Sven Mijnans opnieuw de gelegenheidsspits van PSV en ontbrak Ruben van Bommel nog altijd vanwege fysieke klachten. Bij FC Porto koos Francesco Farioli voor één speler met een verleden in de Eredivisie: voormalig PSV'er Pablo Rosario kon op het middenveld rekenen op een basisplaats.

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PSV had een optisch overwicht in de eerste helft. FC Porto plooide zich terug op eigen helft en liet het initiatief nagenoeg volledig aan PSV. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de bezoekers uit Eindhoven: Ivan Perisic kopte op aangeven van Lutsharel Geertruida over. Even later greep Matej Kovár aan de overzijde mis bij een voorzet, maar Oskar Pietuszewski wist niet te profiteren. PSV kreeg in het restant van de eerste helft nog enkele kansen. De beste was op slag van rust voor Filip Kostic: de uithaal van de linksback belandde op de paal.

Kort na rust deed Rosario PSV bijna pijn: het afstandsschot van de controleur zeilde rakelings naast. PSV pakte de draad daarna weer op en kreeg na een klein uur spelen loon naar werken. Mijnans verlengde de bal met enig fortuin richting de tweede paal, waar Guus Til van dichtbij kon scoren: 0-1. Kort daarna schoot Esmir Bajraktarevic na voorbereidend werk van Mijnans op de vuisten van doelman Diogo Costa.

PSV ontsnapte twintig minuten voor tijd op miraculeuze wijze aan de gelijkmaker. André Silva had de bal van dichtbij voor het inschieten, maar Kovár redde knap. Vervolgens leek de rebound een prooi voor Victor Froholdt, maar zijn inzet werd op de doellijn gekeerd door Geertruida.

Even later was Kovár gezien bij een lange bal, maar Sergiño Dest won het sprintduel van Alberto Costa en voorkwam met een uiterste krachtsinspanning een vrijwel zeker doelpunt. Daarna voorkwam Kovár met een goede redding zelf dat Costa op het scorebord belandde. PSV wankelde in de slotfase nog een paar keer, maar hield uiteindelijk stand.