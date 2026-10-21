Jasper Cillessen gaat per direct weer aan de slag in de Eredivisie en tekent bij Go Ahead Eagles. De 37-jarige doelman zat al een aantal maanden zonder club na zijn vertrek bij NEC, maar heeft nu een contract tot het einde van het lopende seizoen getekend bij de club uit Deventer. Volgens journalist Sander Janssen van Voetbal International moest Go Ahead Eagles in stadion De Adelaarshorst snel schakelen nadat reservedoelman Nick Marsman een zware knieblessure opliep.

De oud-international, die 65 interlands voor het Nederlands elftal speelde, is inmiddels al medisch gekeurd in Deventer. Voor de ervaren doelman wordt de ploeg uit Overijssel zijn derde Nederlandse club in het betaald voetbal, nadat hij eerder uitkwam voor NEC en Ajax. Cillessen moest na zijn aflopende contract in Nijmegen lange tijd voor zichzelf trainen om fit te blijven. Door de plotselinge problemen onder de lat bij Go Ahead Eagles keert hij in oktober alsnog terug op het hoogste niveau.

Cillessen en NEC werden het niet eens over nieuw contract

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Dat Cillessen transfervrij was, kwam doordat de onderhandelingen over een nieuw contract in De Goffert op niets uitliepen. Afgelopen zomer liep het contract van de doelman bij NEC in juni af, nadat hij in augustus 2025 nog voor één seizoen was teruggekeerd bij zijn oude club. In dat seizoen speelde de routinier acht duels voor de club uit Nijmegen en haalde hij met de ploeg de voorrondes van de Champions League. Beide partijen waren wel in gesprek over een langer verblijf, maar werden het uiteindelijk niet eens over de lengte van het nieuwe contract.

Jasper Cillessen keert terug in de Eredivisie als doelman van Go Ahead Eagles.

Het grootste struikelblok tussen de club en de speler was uiteindelijk één extra contractjaar. Algemeen directeur Carlos Aalbers liet via de officiële clubwebsite van NEC weten dat de club zowel aan Cillessen als aan verdediger Bram Nuytinck een nieuwe aanbieding voor één seizoen had gedaan. De 37-jarige keeper wilde echter graag de zekerheid van een contract voor twee jaar. Toen de leiding van NEC daar niet in mee wilde gaan, besloot de sluitpost om zijn aflopende contract niet met een jaar te verlengen. Hij maakte zijn vertrek vervolgens zelf bekend op Instagram en trok de deur achter zich dicht.

Omdat er geen akkoord kwam, begon NEC zonder het kind van de club aan het huidige Europese avontuur. Terwijl Cillessen na het sluiten van de zomerse transfermarkt zonder club thuiszat en voor zichzelf werkte aan zijn fitheid, speelde zijn oude club de eerste wedstrijden in de competitiefase van de UEFA Europa League. Na een eerdere 5-0 nederlaag tegen Juventus pakte de ploeg uit Nijmegen vorige week donderdag in eigen huis het eerste Europese punt door met 1-1 gelijk te spelen tegen Levski Sofia. Afgelopen zondag werd er vervolgens in de Eredivisie met 2-2 gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard.

Van de jeugd van NEC via FC Barcelona terug naar Nederland

Het vervelende vertrek uit Nijmegen staat in schril contrast met de rijke geschiedenis die de keeper bij de club heeft. Cillessen doorliep de hele jeugdopleiding van NEC en werd daar de eerste keeper, waarna beide clubs op 27 augustus 2011 tot een akkoord kwamen met Ajax over een transfer naar Amsterdam. In de hoofdstad tekende hij destijds een contract voor vijf jaar tot 2016. Vijf jaar na zijn komst naar Ajax maakte hij in 2016 de stap naar FC Barcelona, wat het begin was van een periode van zes jaar in de Spaanse competitie.

Na zijn tijd in Catalonië keepte de Nederlander tot 2022 voor Valencia, dat hem in de zomer van 2022 voor naar schatting een miljoen euro weer terug liet keren naar NEC. Tijdens die tweede periode in Nijmegen haalde hij onder meer de finale van de KNVB-beker in De Kuip, die met 5-0 werd verloren van Ajax. Daarna koos de doelman nog een keer voor een avontuur in Spanje bij Las Palmas, maar na de degradatie van de club van het eiland werd hij transfervrij en keerde hij voor het seizoen 2025/26 weer voor één jaar terug bij NEC. Op dit moment heeft de ervaren keeper nog een Estimated Transfer Value (ETV) van 100.000 euro.

Go Ahead Eagles moet schakelen na blessure Marsman

Dat Cillessen nu bij Go Ahead Eagles aan de slag gaat, komt dus door plotselinge blessures in de selectie van de club uit Deventer. Reservedoelman Marsman liep een zware knieblessure op en is daardoor minimaal tot de winterstop uitgeschakeld. De 36-jarige keeper mist daardoor alle overige duels in dit kalenderjaar, waardoor de technische staf opeens met een probleem zat onder de lat.

Achter eerste keeper Kjetil Haug heeft de club uit Deventer in de huidige A-selectie namelijk alleen hele jonge of onervaren opties over. De 23-jarige Nando Verdoni heeft wel een contract tot 30 juni 2029 en zat tijdens de laatste competitieduels tegen onder meer NEC, FC Groningen en FC Utrecht op de bank, maar wacht nog op zijn doorbraak op het hoogste niveau. De andere keeper met een contract in de selectie is de pas zestienjarige Thomas Hulleman, een jeugdinternational van Oranje Onder 18 die ook tot de zomer van 2029 vastligt. Om geen risico te nemen, kwam de clubleiding meteen uit bij de clubloze Cillessen.

Cillessen gaat concurrentiestrijd aan met Haug

In De Adelaarshorst is Cillessen overigens zeker niet alleen gehaald om op de bank te gaan zitten. De komst van de 65-voudig international zorgt meteen voor een flinke concurrentiestrijd met Haug om de basisplaats onder de lat. De Noorse keeper, die een marktwaarde van 500.000 euro heeft, werd afgelopen zomer transfervrij opgepikt bij het Franse Toulouse en tekende in Deventer een contract tot medio 2029. Hij moest het vertrek opvangen van Jari De Busser, die in juni de overstap maakte naar AZ.

In zijn eerste maanden in Nederland heeft Haug alleen nog niet echt weten te overtuigen. Go Ahead Eagles heeft het verdedigend lastig in de eerste fase van het seizoen en kreeg in de eerste negen duels van de VriendenLoterij Eredivisie al 21 tegengoals. Daarmee staat de club op de negende plaats op de ranglijst met elf punten en een doelsaldo van 20 voor en 21 tegen. Afgelopen zondag kreeg de verdediging nog vier goals tegen tijdens de met 4-1 verloren IJsselderby op bezoek bij PEC Zwolle.

Oftewel: voor Cillessen ligt er direct een mooie kans om weer eerste keeper te worden bij een club in de Eredivisie. De voormalig doelman van onder meer Ajax en FC Barcelona sluit meteen aan bij zijn nieuwe teamgenoten in de voorbereiding op de tiende speelronde. Aanstaande vrijdag om 20:00 uur speelt Go Ahead Eagles het volgende duel, als Telstar op bezoek komt voor een thuiswedstrijd in De Adelaarshorst.