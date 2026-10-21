Betis - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt het CL-duel uitgezonden?

Feyenoord vervolgt het Champions League-avontuur vanavond met een uitwedstrijd tegen Real Betis Sevilla. Het duel in het Estadio Benito Villamarín wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten over Betis - Feyenoord voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Betis - Feyenoord?

Het Champions Leagueduel tussen Real Betis en Feyenoord begint woensdagavond (21 oktober) om 21.00 uur.

Wie is de scheidsrechter bij Betis - Feyenoord?

De UEFA heeft de Italiaan Simone Sozza aangesteld om het duel tussen Betis en Feyenoord in goede banen te leiden. Het is voor de 39-jarige arbiter de eerste keer dat hij de leiding heeft over een duel van de Rotterdammers.

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Sozza floot wel drie keer een Europees duel van een andere Nederlandse club. Ajax verloor onder leiding van de Italiaan in de Europa League van Olympique Marseille (2023/24, 4-3) en Olympiakos Piraeus (2024/25, 1-2). In datzelfde toernooi was Sozza in 2024/25 de arbiter bij het duel tussen Manchester United en FC Twente pp Old Trafford, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Hoe staan Betis en Feyenoord ervoor in de Champions League?

Betis is na twee speelronden in de Champions League nog zonder puntverlies. De Spanjaarden openden het miljardenbal met een 2-3 uitzege op LOSC Lille. Vorige week werd het FC Porto van Francesco Farioli in Sevilla met dezelfde cijfers verslagen. Bij het ingaan van de derde speelronde stond de ploeg van trainer Manuel Pellegrini op de negende plaats.

Feyenoord begon het Champions League-avontuur ook al op Spaanse bodem. De Rotterdammers gingen er in Camp Nou met grote cijfers vanaf tegen FC Barcelona: 5-1. De tweede wedstrijd in de competitiefase leverde een uitstekende 3-2 thuiszege op het Italiaanse Como op. Feyenoord begon daardoor als nummer 23 van de ranglijst aan speelronde drie.

Op welke zender wordt Betis - Feyenoord uitgezonden?

Ziggo Sport zendt het duel tussen Betis en Feyenoord rechtstreeks uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Hoe kijk je Betis - Feyenoord zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd Real Betis - Feyenoord gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.