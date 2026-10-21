Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen Real Betis in de Champions League en voert waarschijnlijk drie wijzigingen door ten opzichte van de vorige wedstrijd, tegen Telstar (3-4-zege). Trainer Giovanni van Bronckhorst laat onder meer aanvoerder Luciano Valente terugkeren. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling.

De Rotterdammers gaan om 21.00 uur op jacht naar de tweede zege in de Champions League, tegen de nummer 4 van LaLiga. In het miljardenbal is Real Betis nog foutloos, dus het wordt een zware opgave voor Feyenoord. De ploeg van Van Bronckhorst won afgelopen zaterdag een doelpuntrijk duel van Telstar (3-4).

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In dat duel gaf de oefenmeester een aantal vaste basisspelers rust, zoals Jeremiah St. Juste, Oussama Targhalline en Valente. Daardoor speelde Thijs Kraaijeveld centraal achterin, Sem Steijn op het middenveld en Gaoussou Diarra vanaf links. Zij keren vermoedelijk allen terug naar de reservebank.

Ten opzichte van het laatste Champions League-duel (tegen Como 1907) voert Feyenoord één wijziging door. Tsuyoshi Watanabe speelt centraal, waardoor Mika Mármol naar de linksbackpositie schuift en Javi Lopez naar de bank verhuist. Verder zien we geen verrassingen in de opstelling van Feyenoord, die er dan als volgt uitziet:

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Real Betis:

Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente (C).