Francesco Farioli heeft dinsdagavond van zich afgebeten op de persconferentie na FC Porto – PSV (0-1). De trainer van de Portugese topclub was niet gediend van een journalist die het woord ‘crisis’ in de mond haalde.

PSV won dinsdagavond verdiend van FC Porto, dat daardoor puntloos blijft in de Champions League. Tot nu toe waren Manchester City, Real Betis en de Eindhovenaren dus te sterk voor de ploeg van Farioli. In de Liga Portugal is FC Porto na acht wedstrijden nog foutloos, maakte het twintig doelpunten en gaf het er slechts vier weg.

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Na afloop van de wedstrijd tegen PSV kreeg Farioli de volgende vragen: “Is FC Porto in crisis? Denk je dat deze reeks van drie nederlagen in de Champions League ervoor heeft gezorgd dat de fans het vertrouwen in de trainer hebben verloren?”

Farioli bijt van zich af na nederlaag tegen PSV

De Italiaanse trainer, die bij Ajax genoegen moest nemen met plek 2 in het seizoen 2024/25, reageert gevat: “Het is heel interessant om te praten over een crisis in een team dat op kop staat in de competitie, met acht overwinningen in acht wedstrijden en een Clásico-zege een paar weken geleden. Het is een heel eigenaardige manier om de vraag te stellen”, zegt Farioli.

“Wat de Champions League betreft, zou ik zeggen dat we meer willen. Objectief gezien is het makkelijk voor te stellen dat we minstens een paar punten meer verdiend hadden. Zonder al te optimistisch te willen zijn, zouden twee punten meer perfect haalbaar zijn geweest”, vervolgt de Italiaan.

“We zijn dit project vijftien maanden geleden begonnen en het is erg optimistisch om te denken dat we in zo’n korte tijd al het gat naar de Europese top hebben gedicht”, sluit de trainer af.