PSV heeft dinsdagavond in het Estádio do Dragão met 0-1 gewonnen van FC Porto, een zege die de club uit Eindhoven de eerste drie punten in de Champions League oplevert. Guus Til maakte na rust de enige goal voor de ploeg van trainer Peter Bosz. In de Nederlandse ochtendkranten krijgt PSV volop complimenten en wordt het spel van de Eindhovenaren zelfs omschreven als 'superieur'.

Door De Telegraaf wordt de overwinning in Portugal gezien als een 'knappe zege', waardoor de regerend landskampioen een moeizame reeks achter zich weet te laten. "Het chagrijn werd weggepoetst na drie nederlagen in vier wedstrijden. De ploeg van trainer Bosz klopte het team van Francesco Farioli in de Champions League op waarde door goed voetbal te laten zien, de wedstrijd voor het overgrote deel te domineren en uiteindelijk ook de beloning in de vorm van drie punten op te strijken."

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Oftewel: dankzij het resultaat tegen de ploeg van Farioli doet PSV weer helemaal mee op het hoogste Europese podium. "Daarmee is PSV na een stroeve start terug op schema om zich bij de beste 24 te voegen, de doelstelling voor de competitiefase van de Champions League." De krant wijst daarbij ook op de verdedigende tactiek van de Portugese thuisploeg en het contrast met het met 1-0 verloren duel met RB Leipzig van vorige week dinsdag: "Het in de Champions League nog puntloze, maar in de Portugese competitie nog foutloze FC Porto hing ongegeneerd met hun kont in de eigen zestien en loerde op foutjes in de opbouw om vanuit de omschakeling eruit te komen. Die maakte PSV een stuk minder dan tegen RB Leipzig."

PSV maakt na rust het verschil in Porto

Het Eindhovens Dagblad opent de ochtend na de overwinning met de kop 'Een heerlijk avondje in Porto'. Volgens de regionale krant was er een groot verschil zichtbaar in hoe beide ploegen de wedstrijd benaderden: "Stug en tamelijk afwachtend tegen initiatiefrijk en gedurfd. Dat waren aanvankelijk de steekwoorden die in het Champions League-duel tussen de vroegere Europese grootmachten op beide ploegen te plakken waren."

De krant zag dat PSV het spel naar zich toetrok, zeker in de tweede helft waarin Til voor de voorsprong zorgde. "Met dien verstande dat het mooie weer door PSV werd binnengebracht. PSV speelde zonder poep in de broek en vooral na rust kwam het spektakel. Nadat Til de 0-1 maakte, was het hek van de dam en moest de thuisploeg aan de bak. Er kwamen gigantische kansen, maar PSV hield de nul."

Bij de Volkskrant wordt het optreden van PSV bestempeld als 'sterk' en wordt gesproken van een terechte zege na negentig minuten. Daarbij viel vooral de ontlading op bij onder meer verdedigers Lutsharel Geertruida, Armando Obispo en Ryan Flamingo, middenvelders Sven Mijnans en Kodai Sano en keeper Matěj Kovář: "De tevreden grimas op het gezicht van Geertruida, de groepsknuffel van Obispo, Mijnans, Flamingo en doelman Kovář én Sano die zich languit op de grasmat van Estádio do Dragão liet vallen, vertelden het verhaal na het laatste fluitsignaal."

In de slotfase moest de ploeg van Bosz nog flink aan de bak om de 0-1 over de streep te trekken, wat zorgde voor opluchting bij de meegereisde fans in het stadion. "PSV was de hele wedstrijd de betere ploeg, maar moest op het laatst toch nog alle zeilen bijzetten. Mooi was het om te zien hoe de PSV'ers, die zich aan de bal superieur hadden getoond, voor schoten wierpen, terug sprintten en uiteindelijk de belangrijke zege samen vierden. De club stond plots voor een cruciale week en dus was de opluchting bij de supporters, hoog in de nok, logisch en zichtbaar."

Die belangrijke week voor PSV gaat komend weekend meteen verder in de Eredivisie. Aanstaande zondag om 14.30 uur speelt de club uit Eindhoven in het eigen Philips Stadion tegen Feyenoord, terwijl op 4 november de volgende wedstrijd in de Champions League wacht met een uitduel bij Club Brugge.