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Uitblinker Patati leidt AZ naar ruime uitzege in Armenië

22 oktober 2026, 20:38
Weslley Patati
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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AZ heeft donderdagavond een ruime zege geboekt op Ararat-Armenia. In het Europa Leagueduel in Yerevan waren de Alkmaarders onder aanvoering van uitblinker Weslley Patati met 0-4 te sterk.

AZ kende een wat moeizame start van het duel, maar kwam na het eerste kwartier steeds beter in het spel. Na dik een kwartier braken de Alkmaarders op bijzonder fraaie wijze de ban uit een vrije trap op dik 20 meter van het doel. Zomeraanwinst Valdemar Byskov zette zich achter de bal en krulde hem fraai in de kruising, buiten bereik van doelman Bravim: 0-1. Het betekende de eerste AZ-treffer van de Deen. Lang hoefde het publiek daarna niet te wachten op de tweede goal van de avond. Na een prima actie verscheen Weslley Patati voor het Armeense doel, waarna de buitenspeler overtuigend raak schoot in de hoek en de ruststand zo op 0-2 bepaalde.

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Na rust bleef AZ de bovenliggende partij. Byskov, maar ook Peer Koopmeiners en spits Bendeguz Kovács, kregen kansjes om de voorsprong nog verder uit te bouwen, maar slaagden er niet in om Bravim opnieuw te passeren. Aan de overkant rook de thuisploeg even aan de aansluitingstreffer toen Jari De Busser een schot van Zhirayr Shaghoyan niet klem wist te pakken, maar de bal tot zijn opluchting op de paal zag belanden.

Een kwartier voor tijd stelde AZ alsnog orde op zaken. Invaller Ro-Zangelo Daal onderschepte op de vijandelijke helft een pass en speelde Patati aan, die ging vervolgens op het doel af en scoorde met een bekeken stift: 0-3. Korte tijd later lag ook de vierde van de avond erin, toen de net ingevallen Mexx Meerdink ontsnapte aan buitenspel en een scherpe indraaiende voorzet van Patati van dichtbij binnen kon koppen en er zo 0-4 van maakte.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
482 Reacties
484 Dagen lid
305 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gaat ie eindelijk z’n draai vinden? Lekkere overwinning. Fijne coëfficiënten punten 👏🏼👏🏼

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Ararat-Armenia - AZ

Ararat-Armenia
0 - 4
AZ
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Weslley

Weslley
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (1 okt. 2003)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
8
1
2025/2026
Maccabi TA
0
0
2025/2026
AZ
27
2
2024/2025
Maccabi TA
30
12

Meer info

Stand UEFA Europa League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Benfica
3
8
9
2
Bayer 04
3
8
9
3
Bournemouth
3
7
9
4
Ferencváros
3
6
9
5
Olympiakos
3
3
9
6
R. Union SG
3
7
7
7
Juventus
3
6
7
8
Beşiktaş
3
4
7
9
Sunderland
3
2
7
10
AZ
3
4
6
11
Omonia
3
1
6
12
Lyon
3
-1
6
13
Rennes
3
1
5
14
Real Sociedad
3
5
4
15
Palace
3
3
4
16
Kauno Žalgiris
0
0
0
16
Sparta
3
2
4
17
Levski
3
0
4
18
Dinamo Zagreb
3
-1
4
19
Sturm
3
-2
4
20
NEC
3
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4
21
Salzburg
3
-3
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Anderlecht
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1
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0
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Milan
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3
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3
26
OFI
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-1
3
27
Jagiellonia
3
-2
3
28
Torreense
3
-3
3
29
Celje
3
-5
1
30
H Be'er Sheva
3
-5
1
31
Lillestrøm
3
-7
1
32
Lech
3
-8
1
33
Plzeň
3
-5
0
34
Marseille
3
-5
0
35
Celtic
3
-6
0
36
Ararat-Armenia
3
-9
0

Complete Stand

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