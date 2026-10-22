De kans is groot dat Ajax komende winterstop op zoek gaat naar een nieuwe linksbuiten, stelt Johan Inan van het Algemeen Dagblad. In een reconstructie blikt de clubwatcher van de Amsterdammers terug op de duiventil op die positie, waar de afgelopen twee jaar liefst twaalf verschillende namen voorbij zijn gekomen.

Al sinds de zomer van 2024 worstelt Ajax met de linksbuitenpositie. Na het last-minute vertrek van Steven Bergwijn wilden de Amsterdammers zich versterken met Kamaldeen Sulemana, maar dat mislukte compleet. Sindsdien zijn er veel spelers uitgeprobeerd aan de linkerkant, zonder het gewenste effect.

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Mika Godts is de enige speler die een hoog rendement haalde op die positie, maar is inmiddels vertrokken naar Paris Saint-Germain. Vóórdat Godts op links speelde, probeerde toenmalig trainer Francesco Farioli het met Jaydon Banel, Chuba Akpom, Kristian Hlynsson, Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Raúl Moro en Oliver Edvardsen.

'Nieuwe linksbuiten op komst in winterstop voor Ajax'

Na het vertrek van Godts speelt Oscar Gloukh – net als vorig seizoen – regelmatig op links, net als jongeling Abdellah Ouazane. Simon Adingra is gehuurd van Sunderland, speelde zijn eerste minuten op rechtsbuiten en is nu weer geblesseerd. “Dient een spoedige oplossing zich aan? Dat hangt af van hoe snel Adingra, die een terugvalletje heeft gehad, weer fit is en zich manifesteert op links. Maar ook als hij daar gaat schitteren, betekent dat niet dat Ajax voor de komende jaren is voorzien”, weet Inan. De gehuurde Adingra heeft een koopoptie van zestien miljoen euro.

“Dat maakt de kans groot dat Ajax in het nieuwe jaar weer de markt op gaat voor een nieuwe linksbuiten. Al is de les van de voorbije jaren misschien juist wel dat voor de beste oplossing vaak niet te ver van huis gezocht hoeft te worden”, concludeert de Ajax-watcher.