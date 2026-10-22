Routiniers helpen NEC in Zagreb aan knappe Europese zege

N.E.C. weet na acht wedstrijden zonder zege weer wat winnen is. In het Europa Leagueduel bij Dinamo Zagreb boekten de Nijmegenaren een knappe 2-4 zege, waarbij zich met twee goals in de tweede helft tot matchwinner wist te kronen.

Sinds de 1-3 uitzege op PEC Zwolle op 29 augustus, speelde N.E.C. vijf keer gelijk en werd drie keer verloren. Tegen Dinamo had de ploeg van Dick Schreuder het in de openingsfase lastig, waarbij Ahmetcan Kaplan maar ternauwernood kon voorkomen dat de thuisploeg een voorsprong kon nemen. Kort daarna was Noë Lebreton dichtbij de openingstreffer namens N.E.C. Het prima schot van de Fransman werd licht getoucheerd door een tegenstander, maar spatte uiteindelijk uiteen op de lat boven doelman Dominik Kotarski (ex-Jong Ajax). Even later was het alsnog raak voor de bezoekers, toen Perr Schuurs een prima dieptepass verstuurde op Tobias Storm. De rechtsback legde de bal vanaf de achterlijn terug, uiteindelijk vond hij Clement Bischoff bij de tweede paal en schoot de aanvaller beheerst de 0-1 tegen de touwen.

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Lang kon N.E.C. echter niet genieten van de voorsprong, want nog geen tien minuten na de openingstreffer zette spits Dion Beljo Dinamo Zagreb met een kopbal van dichtbij alweer op 1-1. Voormalig Feyenoorder Luka Ivanusec dacht kort daarna ook de 2-1 te maken, maar door zijn treffer ging vanwege buitenspel een streep. Het bleek slechts uitstel van executie, want uit de eerstvolgende aanval werkte Beljo in twee instanties de 2-1 achter Gonzalo Crettaz. Het slotakkoord van de eerste helft was echter weer voor N.E.C.: Bischoff haalde de achterlijn en slingerde de bal voor het doel, waar Bryan Linssen met een zeer knappe kopbal de ruststand op 2-2 bepaalde.

Tien minuten na rust kwam N.E.C. voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong. Linssen schoot van buiten de zestien op doel, Tjaronn Chery leek de bal nog héél licht te beroeren en Kotarski was geklopt. Linssen claimde de goal, maar na bestudering van de beelden besloot de UEFA de treffer toch toe te kennen aan Chery. Dinamo ging op zoek naar een nieuwe gelijkmaker en zette Crettaz meermaals aan het werk, maar de Spanjaard stond zijn mannetje. Diezelfde Chery zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing. De routinier kreeg een afgeslagen voorzet van invaller Jamiro Monteiro voor zijn voeten en trof doel met een heerlijke uithaal: 2-4. De routinier was vlak