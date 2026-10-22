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Routiniers helpen NEC in Zagreb aan knappe Europese zege

22 oktober 2026, 20:40
Bischoff NEC
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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N.E.C. weet na acht wedstrijden zonder zege weer wat winnen is. In het Europa Leagueduel bij Dinamo Zagreb boekten de Nijmegenaren een knappe 2-4 zege, waarbij Tjaronn Chery zich met twee goals in de tweede helft tot matchwinner wist te kronen.

Sinds de 1-3 uitzege op PEC Zwolle op 29 augustus, speelde N.E.C. vijf keer gelijk en werd drie keer verloren. Tegen Dinamo had de ploeg van Dick Schreuder het in de openingsfase lastig, waarbij Ahmetcan Kaplan maar ternauwernood kon voorkomen dat de thuisploeg een voorsprong kon nemen. Kort daarna was Noë Lebreton dichtbij de openingstreffer namens N.E.C. Het prima schot van de Fransman werd licht getoucheerd door een tegenstander, maar spatte uiteindelijk uiteen op de lat boven doelman Dominik Kotarski (ex-Jong Ajax). Even later was het alsnog raak voor de bezoekers, toen Perr Schuurs een prima dieptepass verstuurde op Tobias Storm. De rechtsback legde de bal vanaf de achterlijn terug, uiteindelijk vond hij Clement Bischoff bij de tweede paal en schoot de aanvaller beheerst de 0-1 tegen de touwen.

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Lang kon N.E.C. echter niet genieten van de voorsprong, want nog geen tien minuten na de openingstreffer zette spits Dion Beljo Dinamo Zagreb met een kopbal van dichtbij alweer op 1-1. Voormalig Feyenoorder Luka Ivanusec dacht kort daarna ook de 2-1 te maken, maar door zijn treffer ging vanwege buitenspel een streep. Het bleek slechts uitstel van executie, want uit de eerstvolgende aanval werkte Beljo in twee instanties de 2-1 achter Gonzalo Crettaz. Het slotakkoord van de eerste helft was echter weer voor N.E.C.: Bischoff haalde de achterlijn en slingerde de bal voor het doel, waar Bryan Linssen met een zeer knappe kopbal de ruststand op 2-2 bepaalde.

Tien minuten na rust kwam N.E.C. voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong. Linssen schoot van buiten de zestien op doel, Tjaronn Chery leek de bal nog héél licht te beroeren en Kotarski was geklopt. Linssen claimde de goal, maar na bestudering van de beelden besloot de UEFA de treffer toch toe te kennen aan Chery. Dinamo ging op zoek naar een nieuwe gelijkmaker en zette Crettaz meermaals aan het werk, maar de Spanjaard stond zijn mannetje. Diezelfde Chery zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing. De routinier kreeg een afgeslagen voorzet van invaller Jamiro Monteiro voor zijn voeten en trof doel met een heerlijke uithaal: 2-4. De routinier was vlak

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VARcheck
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Zeer knappe overwinning. Mooie goals!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
395 Reacties
632 Dagen lid
877 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goed bezig NEC!

VARcheck
482 Reacties
484 Dagen lid
305 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zeer knappe overwinning. Mooie goals!!

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Dinamo Zagreb - NEC

Dinamo Zagreb
2 - 4
N.E.C.
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tjaronn Chery

Tjaronn Chery
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 38 jaar (4 jun. 1988)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
7
4
2025/2026
NEC
33
10
2024/2025
Antwerp
40
14
2023/2024
M Haifa
17
2

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Stand UEFA Europa League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Benfica
3
8
9
2
Bayer 04
3
8
9
3
Bournemouth
3
7
9
4
Ferencváros
3
6
9
5
Olympiakos
3
3
9
6
R. Union SG
3
7
7
7
Juventus
3
6
7
8
Beşiktaş
3
4
7
9
Sunderland
3
2
7
10
AZ
3
4
6
11
Omonia
3
1
6
12
Lyon
3
-1
6
13
Rennes
3
1
5
14
Real Sociedad
3
5
4
15
Palace
3
3
4
16
Kauno Žalgiris
0
0
0
16
Sparta
3
2
4
17
Levski
3
0
4
18
Dinamo Zagreb
3
-1
4
19
Sturm
3
-2
4
20
NEC
3
-3
4
21
Salzburg
3
-3
4
22
Anderlecht
3
1
3
23
Hoffenheim
3
0
3
24
Milan
3
-1
3
25
Celta
3
-1
3
26
OFI
3
-1
3
27
Jagiellonia
3
-2
3
28
Torreense
3
-3
3
29
Celje
3
-5
1
30
H Be'er Sheva
3
-5
1
31
Lillestrøm
3
-7
1
32
Lech
3
-8
1
33
Plzeň
3
-5
0
34
Marseille
3
-5
0
35
Celtic
3
-6
0
36
Ararat-Armenia
3
-9
0

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