Kijkers helemaal klaar met Ajax-speler: 'Ik word doodziek van hem!'

Ajax-speler zorgt tijdens de eerste helft tegen Atalanta voor grote irritatie bij de kijkers. De Israëliër wordt onder meer verweten dat hij nauwelijks oog voor zijn medespelers lijkt te hebben.

Gloukh krijgt tegen de Italianen andermaal een basisplaats van trainer Míchel Sánchez, maar weet dat vertrouwen vooralsnog niet echt waar te maken. De aanvallende middenvelder kreeg twee aardige mogelijkheden om de score te openen, maar zag zijn eerste doelpoging een metertje overgaan en schoot later in de eerste helft tegen een tegenstander aan.

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Veel kijkers verwijten Gloukh dat hij in veel gevallen voor eigen succes gaat, waar medespelers er beter voor lijken te staan. "Gloukh zit niet op afspelen", schrijft iemand op X. "Gloukh kan geen passes tussen de linies geven?", vraagt een ander zich af. "Echt niet normaal hoe vaak Gloukh de verkeerde keuze maakt, hij kijkt gewoon nooit naar zijn medespelers", merkt een derde fan op.

Toch is niet iedereen negatief over Gloukh. "Laat ze allemaal maar lekker lullen Gloukh", wendt een andere supporter zich rechtstreeks tot de aanvallende middenvelder. "Je bent by far het meest creatief van alle spelers vandaag op het veld. Heerlijke speler", merkt deze fan op. Weinig twitteraars zijn het echter met deze supporter eens. Eentje stelt zelfs een 'ultimatum' aan trainer Sánchez: "Als Gloukh nog één keer egoïstisch is gewoon wisselen. Doodziek van hem", leest het.