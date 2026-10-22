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Kijkers helemaal klaar met Ajax-speler: 'Ik word doodziek van hem!'

22 oktober 2026, 21:48
Ajax voorafgaand aan het duel met Atalanta
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Ajax-speler Oscar Gloukh zorgt tijdens de eerste helft tegen Atalanta voor grote irritatie bij de kijkers. De Israëliër wordt onder meer verweten dat hij nauwelijks oog voor zijn medespelers lijkt te hebben.

Gloukh krijgt tegen de Italianen andermaal een basisplaats van trainer Míchel Sánchez, maar weet dat vertrouwen vooralsnog niet echt waar te maken. De aanvallende middenvelder kreeg twee aardige mogelijkheden om de score te openen, maar zag zijn eerste doelpoging een metertje overgaan en schoot later in de eerste helft tegen een tegenstander aan.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Ajax en Atalanta

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Veel kijkers verwijten Gloukh dat hij in veel gevallen voor eigen succes gaat, waar medespelers er beter voor lijken te staan. "Gloukh zit niet op afspelen", schrijft iemand op X. "Gloukh kan geen passes tussen de linies geven?", vraagt een ander zich af. "Echt niet normaal hoe vaak Gloukh de verkeerde keuze maakt, hij kijkt gewoon nooit naar zijn medespelers", merkt een derde fan op.

Toch is niet iedereen negatief over Gloukh. "Laat ze allemaal maar lekker lullen Gloukh", wendt een andere supporter zich rechtstreeks tot de aanvallende middenvelder. "Je bent by far het meest creatief van alle spelers vandaag op het veld. Heerlijke speler", merkt deze fan op. Weinig twitteraars zijn het echter met deze supporter eens. Eentje stelt zelfs een 'ultimatum' aan trainer Sánchez: "Als Gloukh nog één keer egoïstisch is gewoon wisselen. Doodziek van hem", leest het.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
9
1
2025/2026
Ajax
29
6
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
2
5
6
2
Lugano
2
4
6
3
Brann
2
4
6
4
Trabzonspor
2
4
6
5
Twente
2
4
6
6
Monaco
2
4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
2
2
6
9
Brighton
2
4
4
10
København
2
3
4
11
CS U Craiova
2
2
4
12
Mjällby
2
2
4
13
Ajax
2
1
3
14
Borac BB
2
1
3
15
Atalanta
2
0
3
16
Braga
2
-1
3
17
Gent
2
-1
3
18
Freiburg
2
-2
3
19
Nordsjælland
2
0
2
20
Egnatia
2
0
2
21
Riga
2
0
2
22
Crvena zvezda
2
-1
1
23
CSKA
2
-1
1
24
Jablonec
2
-1
1
25
Midtjylland
2
-1
1
26
AGF
2
-1
1
27
Pafos
2
-2
1
28
Hearts
2
-2
1
29
Iberia
2
-2
1
30
Getafe
2
-3
1
31
Kairat
2
-4
1
32
Thun
2
-2
0
33
Red Imps
2
-4
0
34
KuPS
2
-4
0
35
Inter Club
2
-4
0
36
Kauno Žalgiris
2
-7
0

Complete Stand

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