Invallers schenken Ajax vlak voor tijd volle buit tegen Atalanta

Ajax heeft de eerste zege in het hoofdtoernooi van de Conference League te pakken. Tegen Atalanta Bergamo leken de Amsterdammers lange tijd af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar invallers en zorgden met late goals alsnog voor een 2-0 zege.

Trainer Míchel Sánchez voerde voor het treffen met de Italianen één wijziging door in zijn basisopstelling ten opzichte van de 2-5 zege op FC Groningen van afgelopen weekend. Dies Janse verloor zijn plek in het centrum van de defensie, waar Aaron Bouwman nu geflankeerd werd door Youri Baas. In de spits behield Marcos Leonardo het vertrouwen, waardoor Tolu Arokodare andermaal genoegen moest nemen met een plek op de bank.

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Lucas Rosa rook al na vijf minuten spelen aan de openingstreffer. De rechtsback kreeg een afgeslagen voorzet van Julian Brandt voor zijn voeten en haalde uit, waarna de bal via een tegenstander buiten bereik van doelman Marco Carnesecchi via de paal terug het veld in stuiterde. Dichter bij een goal zouden beide teams in het vervolg van de eerste helft niet meer komen. Ajax kreeg wel wat kansjes, maar onder meer Oscar Gloukh en Leonardo hadden het vizier niet op scherp. Aan de overkant kwamen de Italianen wel mondjesmaat in de buurt van Marc ter Stegen, maar de Duitse doelman werd niet een keer écht aan het werk gezet. Dat beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten, was dan ook niet onlogisch.

Vlak na rust was Ajax wéér dichtbij een treffer. Rosa zette deze keer goed voor vanaf rechts, waarna Julian Brandt een vrije kopkans kreeg maar de bal voorbij de verre paal mikte. Even later kwam Rosa vervolgens zelf weer tot een schot. Doelman Carnesecchi had de bal niet klemvast, maar er was geen Ajacied op tijd bij om iets met de rebound te doen. Atalanta meldde zich tussendoor nog wel gevaarlijk voor het Ajax-doel, maar Ter Stegen bracht redding op inzetten van Charles De Ketelaere en Gianluca Scamacca - die sowieso geen goal hadden opgeleverd omdat er in de aanloop al buitenspel was geconstateerd.

Na een klein uur spelen appelleerden de Atalanta-spelers massaal voor een penalty, toen Davy Klaassen in de Ajax-zestien een enigszins riskante tackle inzette op Nicola Zalewski. De Portugese scheidsrechter António Nobre wuifde de claim echter resoluut weg en ook de VAR kwam niet op de lijn. Sánchez haalde Klaassen en Gloukh kort daarna naar de kant en bracht Viktor Tsygankov en Abdellah Ouazane als vervangers binnen de lijnen. Even later ging ook Leonardo eraf en maakte Tolu alsnog zijn entree.

De beste kansen in de slotfase waren echter voor de bezoekers. Atalanta-invallers Nikola Krstovic en vooral de rappe Jonathan Rowe bezorgden de Amsterdammers de nodige hoofdbrekens, maar tot echte reddingen wisten ook zij Ter Stegen niet te dwingen. Zo leken beide ploegen op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar dat was buiten Tolu gerekend. De Nigeriaan won drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd een luchtduel en had daarna vrije doortocht richting Carnesecchi, die hij vervolgens beheerst passeerde: 1-0.

Het slotakkoord was vervolgens voor Ouazane, die op aangeven van Tolu in de blessuretijd een geweldige actie inzette en met een heerlijk schot uit een moeilijke hoek, dat via de onderkant via de lat binnenviel, de eindstand op 2-0 bracht.