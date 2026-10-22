Live voetbal 1

Invallers schenken Ajax vlak voor tijd volle buit tegen Atalanta

22 oktober 2026, 22:53
Tolu
Foto: © Imago
7 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Ajax heeft de eerste zege in het hoofdtoernooi van de Conference League te pakken. Tegen Atalanta Bergamo leken de Amsterdammers lange tijd af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane zorgden met late goals alsnog voor een 2-0 zege.

Trainer Míchel Sánchez voerde voor het treffen met de Italianen één wijziging door in zijn basisopstelling ten opzichte van de 2-5 zege op FC Groningen van afgelopen weekend. Dies Janse verloor zijn plek in het centrum van de defensie, waar Aaron Bouwman nu geflankeerd werd door Youri Baas. In de spits behield Marcos Leonardo het vertrouwen, waardoor Tolu Arokodare andermaal genoegen moest nemen met een plek op de bank.

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Lucas Rosa rook al na vijf minuten spelen aan de openingstreffer. De rechtsback kreeg een afgeslagen voorzet van Julian Brandt voor zijn voeten en haalde uit, waarna de bal via een tegenstander buiten bereik van doelman Marco Carnesecchi via de paal terug het veld in stuiterde. Dichter bij een goal zouden beide teams in het vervolg van de eerste helft niet meer komen. Ajax kreeg wel wat kansjes, maar onder meer Oscar Gloukh en Leonardo hadden het vizier niet op scherp. Aan de overkant kwamen de Italianen wel mondjesmaat in de buurt van Marc ter Stegen, maar de Duitse doelman werd niet een keer écht aan het werk gezet. Dat beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten, was dan ook niet onlogisch.

Vlak na rust was Ajax wéér dichtbij een treffer. Rosa zette deze keer goed voor vanaf rechts, waarna Julian Brandt een vrije kopkans kreeg maar de bal voorbij de verre paal mikte. Even later kwam Rosa vervolgens zelf weer tot een schot. Doelman Carnesecchi had de bal niet klemvast, maar er was geen Ajacied op tijd bij om iets met de rebound te doen. Atalanta meldde zich tussendoor nog wel gevaarlijk voor het Ajax-doel, maar Ter Stegen bracht redding op inzetten van Charles De Ketelaere en Gianluca Scamacca - die sowieso geen goal hadden opgeleverd omdat er in de aanloop al buitenspel was geconstateerd.

Na een klein uur spelen appelleerden de Atalanta-spelers massaal voor een penalty, toen Davy Klaassen in de Ajax-zestien een enigszins riskante tackle inzette op Nicola Zalewski. De Portugese scheidsrechter António Nobre wuifde de claim echter resoluut weg en ook de VAR kwam niet op de lijn. Sánchez haalde Klaassen en Gloukh kort daarna naar de kant en bracht Viktor Tsygankov en Abdellah Ouazane als vervangers binnen de lijnen. Even later ging ook Leonardo eraf en maakte Tolu alsnog zijn entree.

De beste kansen in de slotfase waren echter voor de bezoekers. Atalanta-invallers Nikola Krstovic en vooral de rappe Jonathan Rowe bezorgden de Amsterdammers de nodige hoofdbrekens, maar tot echte reddingen wisten ook zij Ter Stegen niet te dwingen. Zo leken beide ploegen op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar dat was buiten Tolu gerekend. De Nigeriaan won drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd een luchtduel en had daarna vrije doortocht richting Carnesecchi, die hij vervolgens beheerst passeerde: 1-0.

Het slotakkoord was vervolgens voor Ouazane, die op aangeven van Tolu in de blessuretijd een geweldige actie inzette en met een heerlijk schot uit een moeilijke hoek, dat via de onderkant via de lat binnenviel, de eindstand op 2-0 bracht.

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Kramer
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Kramer
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Terechte overwinning, beetje laat maar een wedstrijd duurt 90 min. Rosa toch wel motm, wat zat die er lekker in.

Dave80
185 Reacties
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Dave80
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die speelde idd lekker, Mokio was in de eerste helft ook zeker goed. Gloukh was wel overal te vinden om die bal op te pikken maar verloor vaak de bal en gaf vaak de verkeerde passes.

Kicker
947 Reacties
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Wat een goal van Ouazane. Tot de laatste fase kon Atalanta ook een goal maken, gelukkig matig in de afronding. Goede overwinning en prima week Nederland.

Dave80
185 Reacties
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We komen hier goed weg tegen een matig Atalanta. Ajax was zeker beter, en verdiende zeker de overwinning. Werd bij vlagen goed gevoetbald maar het moet echt beter, ballen gaan er niet in, vaak de laatste pass niet goed. Klungelig balverlies, de grootste kansen van atalanta kwam vaak door Ajax zelf.

CG
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Was een (hele) goede pot voetbal. Fijn om te zien!!

baltegenmuur22
41 Reacties
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95 Likes
baltegenmuur22
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is alweer gebleken dat Ajax altijd hoort te spelen met een echte spits en geen schijn spits.zeker Tolu die alleen al met en door zijn gestalte verdedigers doet denken aan enkel opletten en hem niet uit het oog te verliezen,daardoor is dit het wapen waarmee Ajax gemakkelijker kan voetballen en veel meer wedstrijden kan en moet winnen.bijkomstig is dan ook dat door de invalbeurt van Tolu nog eens gebleken is dat Gloukh een uitroepteken boven zijn hoofd ziet hangen,maak jezelf en vooral je ploegmaats functioneel om directer de spits(Tolu)te bereiken inplaats van egoïsme te tonen en je spel nergens toe leid,1 voor 12 voor Gloukh wat mij betreft

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.292 Reacties
1.488 Dagen lid
20.855 Likes
Kramer
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  • 6
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Terechte overwinning, beetje laat maar een wedstrijd duurt 90 min. Rosa toch wel motm, wat zat die er lekker in.

Dave80
185 Reacties
837 Dagen lid
755 Likes
Dave80
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  • 3
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die speelde idd lekker, Mokio was in de eerste helft ook zeker goed. Gloukh was wel overal te vinden om die bal op te pikken maar verloor vaak de bal en gaf vaak de verkeerde passes.

Kicker
947 Reacties
833 Dagen lid
2.196 Likes
Kicker
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  • 7
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Wat een goal van Ouazane. Tot de laatste fase kon Atalanta ook een goal maken, gelukkig matig in de afronding. Goede overwinning en prima week Nederland.

Dave80
185 Reacties
837 Dagen lid
755 Likes
Dave80
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  • 5
    + 1
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We komen hier goed weg tegen een matig Atalanta. Ajax was zeker beter, en verdiende zeker de overwinning. Werd bij vlagen goed gevoetbald maar het moet echt beter, ballen gaan er niet in, vaak de laatste pass niet goed. Klungelig balverlies, de grootste kansen van atalanta kwam vaak door Ajax zelf.

CG
4.079 Reacties
1.187 Dagen lid
14.583 Likes
CG
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  • 0
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Was een (hele) goede pot voetbal. Fijn om te zien!!

baltegenmuur22
41 Reacties
1.488 Dagen lid
95 Likes
baltegenmuur22
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  • 0
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is alweer gebleken dat Ajax altijd hoort te spelen met een echte spits en geen schijn spits.zeker Tolu die alleen al met en door zijn gestalte verdedigers doet denken aan enkel opletten en hem niet uit het oog te verliezen,daardoor is dit het wapen waarmee Ajax gemakkelijker kan voetballen en veel meer wedstrijden kan en moet winnen.bijkomstig is dan ook dat door de invalbeurt van Tolu nog eens gebleken is dat Gloukh een uitroepteken boven zijn hoofd ziet hangen,maak jezelf en vooral je ploegmaats functioneel om directer de spits(Tolu)te bereiken inplaats van egoïsme te tonen en je spel nergens toe leid,1 voor 12 voor Gloukh wat mij betreft

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Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
8
4
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

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Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
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PT
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Panathinaikos
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Lugano
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4
6
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Twente
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6
Monaco
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4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
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2
6
9
Brighton
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4
4
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København
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4
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2
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