Ouazane na heerlijke goal bij Ajax - Atalanta: 'Daar ben ik totaal niet mee bezig'

blijft na zijn geweldige goal bij Ajax - Atalanta Bergamo met beide benen op de grond staan. Het 17-jarige toptalent van de Amsterdammers komt met een duidelijk antwoord als Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen hem vraagt of hij het in zich heeft om de wereldtop te bereiken.

Ajax-trainer Míchel Sánchez bracht Ouazane tegen Atalanta na dik een uur spelen, bij een 0-0 tussenstand, binnen de lijnen. De zelfopgeleide creatieveling verving Oscar Gloukh, die geen al te beste wedstrijd speelde en daarmee veel kritiek oogstte. Het duel leek vervolgens op een doelpuntloze remise af te stevenen, maar in de absolute slotfase brak een andere invaller, Tolu Arokodare, alsnog de ban.

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Het slotakkoord was vervolgens voor Ouazane, die diep in blessuretijd de bal ontving van Tolu, de zestien in dribbelde en daar buitenom ging bij zijn directe tegenstander, om vervolgens uit een moeilijke hoek met een heerlijk schot via de onderkant van de lat de 2-0 eindstand op het bord te zetten.

Kort na de wedstrijd verschijnt Ouazane voor de camera's van Ziggo Sport. "Moet ik inmiddels 'meneer Ouazane' zeggen, na zo'n doelpunt?", opent Van Royen het interview. "Nee, nee, zeker niet", bezweert de doelpuntenmaker. "Ja, klopt, hij zat er heerlijk in", moet Ouazane daarna wel beamen. "Ik keek nog naar de tijd, het was het laatste moment van de wedstrijd. Ik moest gewoon nog een keer één tegen één spelen, dat had ik deze wedstrijd nog niet gedaan. En om het zo af te maken: geweldig. Ik was echt blij, alles kwam eruit. Om zo de winst binnen te halen, dat is top."

Ouazane: 'Dat wil ik niet zeggen'

Verderop in het interview zegt Van Royen: "Jullie krijgen ook dingen mee vanaf je beeldscherm. Er wordt al gezegd dat jij de wereldtop kan halen. Zit dat in je hoofd? Is het motivatie, laat je het links liggen, hoe ga je daarmee om?" Ouazane bezweert: "Nee, ik ben daar totaal niet mee bezig. Ik ben bezig met me elke dag continu ontwikkelen. Het beste uit mezelf halen en van daaruit dag per dag bekijken hoever ik kan komen. Ik wil niet zeggen dat ik de wereldtop kan bereiken. Hoeveel spelers zijn er niet op 17-jarige leeftijd uitgebroken, en met 20, 25 hoor je niemand meer over ze? Dat wil ik niet doen. Ik wil gewoon mezelf blijven, te allen tijde. Met twee voeten op de grond staan, elke dag ontwikkelen en elke dag beter worden, keihard werken en het team omhoog helpen."

'Ik kan gewoon goed praten'

"Het komt allemaal uit jezelf, hè?", vraagt Van Royen vervolgens. "Je hebt denk ik ook goede mensen om je heen, want je praat ook volwassen", stelt de verslaggever vast. Ouazane beaamt: "Ja, klopt. Ik kan gewoon goed praten, ik ben een goede prater. Zo ben ik gewoon opgevoed. Daar ben ik superblij mee en heel dankbaar voor."