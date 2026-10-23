Jurriën Timber en Roos de Back delen groot nieuws op Instagram

en zijn vriendin Roos de Back verwachten hun eerste kindje. Dat maakt het stel bekend in een gezamenlijk bericht op Instagram.

Timber en zijn vriendin ontmoetten elkaar in Amsterdam en zijn voor zover bekend al enkele jaren samen. Sinds 2023, toen de voetballer Ajax verruilde voor Arsenal, woont het stel in Londen.

Jurriën Timber en Roos de Back maken geslacht eerste kind bekend

Op Instagram kondigen Timber en De Back het blijde nieuws aan met een serie foto's die zo te zien ergens op een Engels landgoed is gemaakt. Daarop is duidelijk te zien dat de zwangerschap al een eindje gevorderd is. Het stel onthult direct ook maar het verslag van hun eerste kindje. "We can't wait to meet you baby girl", luidt het bijschrift namelijk.

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Onder de post reageren tal van (oud)-collega's van Timber. "Yesss", schrijft de aanstaande oom van het meisje, Jurriëns tweelingbroer Quinten Timber. Ook onder meer Davy Klaassen, Noa Lang, Brian Brobbey, Jorrel Hato, Nathan Aké, Max Dowman, Micky van de Ven, Owen Wijndal en Reiss Nelson brengen hun gelukwensen over, net als het officiële Instagram-account van Ajax én Jade Anna van Vliet, tot voor kort de vriendin van Kenneth Taylor.

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