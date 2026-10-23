Tolu Arokodare hoopt langer bij Ajax te blijven en wil snel om de tafel met technisch directeur Jordi Cruijff om te praten over zijn toekomst in Amsterdam. Dat vertelt de gehuurde spits na de persconferentie tegenover FC Update na de 2-0 overwinning op Atalanta van donderdagavond in de UEFA Conference League. De Nigeriaan tekende tijdens dat thuisduel in de Johan Cruijff ArenA in de slotfase voor de openingstreffer.

In het Europese duel met de Italiaanse ploeg viel de beslissing pas vlak voor het eindsignaal. Arokodare brak als invaller de ban voor Ajax, waarna de eveneens ingevallen Abdellah Ouazane het duel in de blessuretijd definitief in het slot gooide door de 2-0 te maken. Na die late zege gaf de trefzekere spits aan dat hij ook na dit seizoen graag in Amsterdam actief blijft, al is het nog niet bevestigd of er inmiddels al een gesprek met Cruijff op de planning staat of heeft plaatsgevonden. "Ik ben nog niet echt in Amsterdam geweest, ik ga niet echt uit. Ik ben alleen naar de bioscoop geweest omdat ik fan ben van films."

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Arokodare is wel duidelijk: hij wil graag bij Ajax blijven. "Ik vind het fantastisch hier, dit is mijn favoriete plek (het stadion). Dit is waar ik blij ben, waar ik iedereen zie, waar iedereen haar liefde en support kan tonen en waar iedereen tevreden is. Hier kan ik doen wat ik graag doe: voetballen met mijn teamgenoten en trainers. Hopelijk ben ik niet te lang meer een huurspeler. Ik ga met Jordi (Cruijff, technisch directeur Ajax) praten."

Ajax heeft koopoptie voor Arokodare

Ajax huurt Arokodare dit seizoen van Wolverhampton Wanderers, waardoor hij nog tot de zomer van 2027 vastligt in Amsterdam. Bij de deal met de Engelse club heeft Ajax wel een optie tot koop weten af te dwingen. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano ligt die koopoptie naar verluidt op 22 miljoen euro, al hebben beide clubs dat bedrag niet officieel bevestigd. Volgens de data van FootballTransfers wordt zijn huidige transferwaarde geschat op 22,6 miljoen euro. FootballTransfers ziet in ieder geval weinig aanleiding voor Jordi Cruijff om de optie niet te lichten na dit seizoen.

Arokodare werd afgelopen zomer naar Amsterdam gehaald als opvolger van Wout Weghorst, die naar FC Twente vertrok, en leeft de laatste maanden helemaal op in de spits bij Ajax. Eerder liet de aanvaller zich in het seizoen 2024/25 al flink zien bij KRC Genk met 21 goals, wat hem een transfer van 26 miljoen euro naar Wolverhampton Wanderers opleverde. Zijn eerste seizoen in Engeland werd echter geen succes: de spits kwam daar niet verder dan drie goals en degradeerde met zijn club uit de Premier League.