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Tolu Arokodare duidelijk over toekomst bij Ajax: 'Snel praten met Cruijff'

23 oktober 2026, 08:01
AMSTERDAM: AFC Ajax Amsterdam forward Tolu Arokodare during the Vriendenloterij Eredivisie match between Ajax and SC Heerenveen...
6 reacties
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Lars Leeftink | Redacteur
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Tolu Arokodare hoopt langer bij Ajax te blijven en wil snel om de tafel met technisch directeur Jordi Cruijff om te praten over zijn toekomst in Amsterdam. Dat vertelt de gehuurde spits na de persconferentie tegenover FC Update na de 2-0 overwinning op Atalanta van donderdagavond in de UEFA Conference League. De Nigeriaan tekende tijdens dat thuisduel in de Johan Cruijff ArenA in de slotfase voor de openingstreffer.

In het Europese duel met de Italiaanse ploeg viel de beslissing pas vlak voor het eindsignaal. Arokodare brak als invaller de ban voor Ajax, waarna de eveneens ingevallen Abdellah Ouazane het duel in de blessuretijd definitief in het slot gooide door de 2-0 te maken. Na die late zege gaf de trefzekere spits aan dat hij ook na dit seizoen graag in Amsterdam actief blijft, al is het nog niet bevestigd of er inmiddels al een gesprek met Cruijff op de planning staat of heeft plaatsgevonden. "Ik ben nog niet echt in Amsterdam geweest, ik ga niet echt uit. Ik ben alleen naar de bioscoop geweest omdat ik fan ben van films."

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Arokodare is wel duidelijk: hij wil graag bij Ajax blijven. "Ik vind het fantastisch hier, dit is mijn favoriete plek (het stadion). Dit is waar ik blij ben, waar ik iedereen zie, waar iedereen haar liefde en support kan tonen en waar iedereen tevreden is. Hier kan ik doen wat ik graag doe: voetballen met mijn teamgenoten en trainers. Hopelijk ben ik niet te lang meer een huurspeler. Ik ga met Jordi (Cruijff, technisch directeur Ajax) praten."

Ajax heeft koopoptie voor Arokodare

Ajax huurt Arokodare dit seizoen van Wolverhampton Wanderers, waardoor hij nog tot de zomer van 2027 vastligt in Amsterdam. Bij de deal met de Engelse club heeft Ajax wel een optie tot koop weten af te dwingen. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano ligt die koopoptie naar verluidt op 22 miljoen euro, al hebben beide clubs dat bedrag niet officieel bevestigd. Volgens de data van FootballTransfers wordt zijn huidige transferwaarde geschat op 22,6 miljoen euro. FootballTransfers ziet in ieder geval weinig aanleiding voor Jordi Cruijff om de optie niet te lichten na dit seizoen.

Arokodare werd afgelopen zomer naar Amsterdam gehaald als opvolger van Wout Weghorst, die naar FC Twente vertrok, en leeft de laatste maanden helemaal op in de spits bij Ajax. Eerder liet de aanvaller zich in het seizoen 2024/25 al flink zien bij KRC Genk met 21 goals, wat hem een transfer van 26 miljoen euro naar Wolverhampton Wanderers opleverde. Zijn eerste seizoen in Engeland werd echter geen succes: de spits kwam daar niet verder dan drie goals en degradeerde met zijn club uit de Premier League.

Moet Jordi Cruijff de koopoptie gaan lichten?

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dilima1966
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Kramer
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Fritz Korbach
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@Kramer die was echt geniaal z’n inzet lekker fel in z’n duels

Pietjanhendrik
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Dan heb je straks 2 spitsen van 20 miljoen. Lijkt mij een beetje onverantwoord. Of je moet die Braziliaan weer kunnen slijten. Eerst maar eens kampioen worden met deze enorme salarispost sinds dit seizoen, zodat er CL geld binnenkomt.

CG
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Vriendje Stokvis
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Als je zoveel geld heb als Ajax dan zou ik hen zeker kopen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.247 Reacties
1.230 Dagen lid
19.606 Likes
dilima1966
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  • 2
    + 1
avatar

Gelijk werk van maken ajax om Tolu Arokodare aan boord te houden bij ajax een genot om na te kijken zelfde als Julian Brandt en Abdellah Ouazane

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.292 Reacties
1.488 Dagen lid
20.855 Likes
Kramer
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Hoe vond je Rosa? 😉

Fritz Korbach
30 Reacties
143 Dagen lid
45 Likes
Fritz Korbach
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@Kramer die was echt geniaal z’n inzet lekker fel in z’n duels

Pietjanhendrik
584 Reacties
458 Dagen lid
689 Likes
Pietjanhendrik
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Dan heb je straks 2 spitsen van 20 miljoen. Lijkt mij een beetje onverantwoord. Of je moet die Braziliaan weer kunnen slijten. Eerst maar eens kampioen worden met deze enorme salarispost sinds dit seizoen, zodat er CL geld binnenkomt.

CG
4.079 Reacties
1.187 Dagen lid
14.583 Likes
CG
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Vriendje Stokvis
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765 Dagen lid
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Vriendje Stokvis
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Als je zoveel geld heb als Ajax dan zou ik hen zeker kopen.

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Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
8
4
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
2
5
6
2
Lugano
2
4
6
3
Brann
2
4
6
4
Trabzonspor
2
4
6
5
Twente
2
4
6
6
Monaco
2
4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
2
2
6
9
Brighton
2
4
4
10
København
2
3
4
11
CS U Craiova
2
2
4
12
Mjällby
2
2
4
13
Ajax
2
1
3
14
Borac BB
2
1
3
15
Atalanta
2
0
3
16
Braga
2
-1
3
17
Gent
2
-1
3
18
Freiburg
2
-2
3
19
Nordsjælland
2
0
2
20
Egnatia
2
0
2
21
Riga
2
0
2
22
Crvena zvezda
2
-1
1
23
CSKA
2
-1
1
24
Jablonec
2
-1
1
25
Midtjylland
2
-1
1
26
AGF
2
-1
1
27
Pafos
2
-2
1
28
Hearts
2
-2
1
29
Iberia
2
-2
1
30
Getafe
2
-3
1
31
Kairat
2
-4
1
32
Thun
2
-2
0
33
Red Imps
2
-4
0
34
KuPS
2
-4
0
35
Inter Club
2
-4
0
36
Kauno Žalgiris
2
-7
0

Complete Stand

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