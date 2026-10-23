Ajax heeft donderdagavond in de UEFA Conference League met 2-0 gewonnen van het Italiaanse Atalanta. Aanvoerder Davy Klaassen stelt na afloop bij Ziggo Sport dat de zege in de Johan Cruijff ArenA volkomen verdiend is, maar waarschuwt meteen voor te veel optimisme rondom de Amsterdamse club.

De ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez maakte pas in de uiterste slotfase het verschil via doelpunten van invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane, maar volgens de middenvelder had Ajax het duel al veel eerder moeten beslissen. "Uiteindelijk win je hem in de laatste paar minuten met twee goals, maar ik denk dat we daarvoor al meer verdiend hadden", zo stelt Klaassen.

Ajax trekt lijn uit Groningen door tegen Atalanta

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De late goals leveren Ajax de eerste punten op in de huidige competitiefase van het Europese toernooi, nadat het openingsduel bij Hajduk Split vorige week donderdag nog met 2-1 verloren ging. Met de zege op de club uit Bergamo maakt de Amsterdamse club bovendien een einde aan een reeks van acht duels op rij zonder overwinning tegen Italiaanse tegenstanders. Zowel Ajax als de ploeg van trainer Maurizio Sarri staat na twee speelronden op drie punten.

De Europese driepunter is het vervolg op de 2-5 competitiezege die Ajax afgelopen zondag boekte op bezoek bij FC Groningen. In de Euroborg miste de routinier zelf nog een penalty tegen doelman Etienne Vaessen, maar trokken de bezoekers de wedstrijd dankzij twee goals van zowel Julian Brandt als Jorthy Mokio overtuigend naar zich toe. Volgens de aanvoerder liet zijn ploeg donderdagavond dezelfde werklust zien als in het noorden. "Dit is de energie die je eigenlijk altijd wilt zien."

Klaassen waarschuwt na snelle omslag bij Ajax

Voor de zeges op FC Groningen en Atalanta kende de selectie van Sánchez een lastige reeks van drie officiële duels zonder zege. Door eerdere gelijke spelen in de Eredivisie tegen Excelsior (2-2) en NEC (1-1), gevolgd door de nederlaag in Kroatië, werd er rondom Ajax al snel over een crisis gesproken. Inmiddels slaat de stemming na twee goede resultaten weer net zo snel om, zo merkt de middenvelder op.

"We hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we minder brachten en waarin we niet zo goed lijken. Afgelopen zondag doen we dat wel en dan lijken we ineens weer heel goed", vervolgt de aanvoerder, die lachend reageert op de buitenwacht. "Er zullen wel weer mensen zeggen dat we weer titelkandidaat zijn." Klaassen waarschuwt zijn teamgenoten dat ze vooral door moeten gaan en daar geen aandacht aan moeten besteden.

Ondanks de goede reeks waakt de middenvelder ervoor dat zijn teamgenoten nu denken dat het lek definitief boven is. Volgens de leider van de Amsterdamse ploeg valt of staat het herstel namelijk met de wekelijkse intensiteit die het team op de mat legt, zeker nu begin november het volgende Europese groepsduel met FC Midtjylland op het programma staat. "Klinkt heel afgezaagd, maar gewoon die energie weer elke keer brengen. Dat hebben we de laatste wedstrijden goed gedaan, dan ziet het er heel goed uit, maar het gaat niet vanzelf", besluit Klaassen.