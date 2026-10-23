heeft donderdagavond na de met 2-0 gewonnen wedstrijd van Ajax tegen Atalanta Bergamo in de UEFA Conference League uitleg gegeven over waarom hij zulke moeizame eerste maanden kent in Amsterdam. De Braziliaanse spits stond in de Johan Cruijff ArenA wederom in de basis, maar wist het net weer niet te vinden. Leonardo stelt dat zijn lastige opstartfase bij de club onder meer te maken heeft met een lange vakantie in zijn thuisland en het hogere baltempo op de Europese velden.

Tegen de Italianen kwam de zomeraanwinst dus zelf niet tot scoren, maar tegenover Ziggo Sport laat de spits weten dat hij vertrouwen houdt in zijn eigen kwaliteiten voor de goal. "Ik ben een spits en ik moet doelpunten maken. Ik ben het niet verleerd en heb in het verleden honderd doelpunten gemaakt, alleen het moet komen. Daar hoop ik op", stelt de aanvaller na het Europese duel.

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Leonardo werd afgelopen juli door Ajax voor een bedrag van net onder de twintig miljoen euro gekocht van het Saoedische Al Hilal en tekende een contract tot medio 2031. Technisch directeur Jordi Cruijff gaf tijdens zijn presentatie al aan dat de nieuwe spits meer dan 250 officiële profduels en ruim honderd goals achter zijn naam had staan. Bij zijn vorige club in Saoedi-Arabië was Leonardo na zijn komst van Benfica in 2024 in 82 officiële duels goed voor 48 goals. Daarnaast liet de Zuid-Amerikaan zich tijdens het WK voor clubs in 2025 ook zien met twee doelpunten, waaronder de winnende treffer in de verlenging tegen Manchester City.

Leonardo wijst naar fysieke achterstand en concurrentiestrijd

Toen Leonardo eenmaal de overstap naar de Eredivisie had gemaakt, was er al snel onvrede over zijn fysieke gesteldheid bij zijn aankomst in Nederland. De spits geeft toe dat hij toen hij binnenkwam een conditionele achterstand weg moest werken en wijst daarbij ook naar de overgang vanuit de competitie in Saoedi-Arabië. "Ik kwam hier na dertig dagen vakantie met mijn familie in Brazilië. Dus ik had al een tijdje niet getraind en ik kwam ook in een andere fysieke staat. Het was ook lastig in Europa, omdat het voetbal hier toch sneller is", legt de Braziliaan uit.

Ajax kreeg onder leiding van hoofdtrainer Míchel tijdens de tweede speelronde van de Conference League genoeg kansen om op voorsprong te komen. Verdediger Lucas Rosa schoot bijvoorbeeld op de paal en ook mogelijkheden voor Leonardo gingen er niet in, waardoor de spits in de 66e minuut gewisseld werd. Uiteindelijk wist Ajax in de slotfase voor het eerst in acht duels weer eens te winnen van een Italiaanse tegenstander, waarmee het zich herstelde van de eerdere 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split in de eerste speelronde.

De invaller die de basisspits kwam vervangen, liet zich in het laatste kwartier meteen zien. Tolu Arokodare kwam in het veld en zorgde in de 87e minuut voor de 1-0, waarna Abdellah Ouazane in de derde minuut van de blessuretijd de 2-0 maakte. De 1,97 meter lange Nigeriaan wordt door Ajax gehuurd van Wolverhampton Wanderers en heeft een Estimated Transfer Value (ETV) van 22,6 miljoen euro. Met zijn treffer zorgt Arokodare meteen voor nog meer druk op zijn Braziliaanse concurrent.

Ondanks dat de huurling als invaller dus het verschil wist te maken in het gevecht om een basisplaats in de spits, stelt Leonardo dat de onderlinge relatie in de selectie erg goed is. "Het is een gezonde rivaliteit. Het is een goede gozer. Dus dat hoort er gewoon bij. Twee spitsen die willen scoren."