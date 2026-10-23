Robert Maaskant heeft een nieuwe klus te pakken en gaat aan de slag als bondscoach van Tuvalu. De 57-jarige trainer heeft vrijdag een contract voor één jaar getekend bij de eilandstaat in Oceanië, zo heeft de Tuvalu Islands Football Association (TIFA) bevestigd in een persbericht. Voor de Nederlander wordt de Four Nations Cup in januari 2027 in het Nieuw-Zeelandse Auckland de eerste grote uitdaging met de nationale ploeg.

Volgens de voetbalbond is het de bedoeling dat Maaskant "de nationale ploeg zal begeleiden tijdens de komende internationale uitdagingen. Zijn ervaring binnen uiteenlopende voetbalomgevingen is van grote waarde voor de verdere ontwikkeling van het nationale elftal en het versterken van de positie van Tuvalu in het internationale voetbal." De deal is tot stand gekomen via Michiel van der Werff, die sinds 1 januari 2026 aan het werk is als technisch directeur bij de voetbalbond van Tuvalu.

Maaskant krijgt Nederlandse hulp in staf en treedt in voetsporen De Haan

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Maaskant staat er niet alleen voor en gaat in de technische staf samenwerken met de Nederlandse assistent-trainer Thijs Matla en de lokale assistenten Nabil Alefaio en Pasene Siale. De verwachting is dat de bond later nog een extra Nederlandse trainer aan de staf toe gaat voegen, al is dit nog niet definitief bevestigd. Voordat het toernooi in Auckland van start gaat, belegt de staf eerst een voorbereidingsperiode van twee weken in Nieuw-Zeeland, dat meer dan drieduizend kilometer van Tuvalu vandaan ligt.

De aanwezigheid van Alefaio en Siale in de begeleidingsstaf is volgens de verklaring rond de aanstelling niet onbelangrijk. "Hun lokale kennis en inzicht in het Tuvaluaanse voetbal spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van de spelers en het versterken van de band tussen de technische staf en de lokale voetbalgemeenschap."

De Four Nations Cup is overigens niet het enige waar de bond naar kijkt voor het kalenderjaar 2027. "De voetbalbond overweegt daarnaast om in 2027 aan twee andere toernooien deel te nemen. Deze deelname is echter nog niet bevestigd. De aanstelling van Maaskant vormt een belangrijke stap in de inspanningen van TIFA om het nationale elftal verder te ontwikkelen, internationale trainerservaring te combineren met lokale expertise en Tuvaluaanse spelers nieuwe mogelijkheden te bieden om zich te meten met andere landen en zich verder te ontwikkelen."

Voor Maaskant, die in het verleden hoofdtrainer was van onder meer Willem II, NAC Breda en FC Groningen, is het zijn eerste baan sinds hij vertrok bij Helmond Sport. Bij de club uit Noord-Brabant was de Schiedammer in het voorjaar van 2025 op interim-basis de opvolger van Kevin Hofland. Hoewel hij twee van zijn eerste vijf duels wist te winnen, lukte het de eerstedivisionist niet om de play-offs om promotie te halen. Op 9 mei 2025 stond hij voor het laatst langs de lijn, waarna Jurgen Seegers het stokje later overnam. Eerder in zijn carrière haalde de trainer in 2005 al eens de finale van de KNVB Beker met Willem II en werd hij in 2011 kampioen van Polen met Wisła Kraków.

Het is overigens niet voor het eerst dat er een Nederlandse trainer voor de groep staat bij het nationale elftal van Tuvalu. Foppe de Haan had de eilandbewoners in 2011 namelijk al een aantal maanden onder zijn hoede en pakte destijds met de ploeg een puntenrecord op de Pacific Games. Aangezien het land niet aangesloten is bij de FIFA en de Oceanische voetbalconfederatie OFC, kon de ploeg jarenlang eigenlijk alleen maar meedoen aan de Pacific Games. Toch schreef Tuvalu in 2007 geschiedenis door als eerste niet-FIFA-lid ooit in actie te komen tijdens een officiële WK-kwalificatiewedstrijd.