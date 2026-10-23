Nederland heeft een uitstekende Europese week achter de rug voor de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Donderdag wisten NEC, AZ, Ajax en FC Twente allemaal hun duel te winnen, nadat PSV eerder deze week al te sterk bleek voor FC Porto. Na zes wedstrijden kon Nederland daardoor in totaal 1,67 punt bijschrijven. Alleen Feyenoord lukte het deze speelronde niet om punten binnen te halen.

Op donderdagavond pakten de vier Nederlandse clubs in de Europa League en Conference League samen de maximale score van 1,33 punt. In totaal waren de Eredivisie-clubs deze week goed voor tien punten. Gedeeld door de zes deelnemers levert dat dus een weekgemiddelde van 1,667 (afgerond 1,67) op. Oftewel: een flink aantal punten voor Nederland, waarbij alle zes de ploegen in hun huidige Europese campagnes ook nog altijd zicht houden op het bereiken van de tussenronde.

NEC, AZ, Ajax en FC Twente kennen foutloze donderdag

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Het succes op donderdag kwam onder meer tot stand in de Europa League, waar NEC voor een stunt zorgde door bij Dinamo Zagreb met 2-4 te winnen. In het Maksimirstadion kwam de club uit Nijmegen eerst nog op een 2-0 achterstand na twee goals van Dion Drena Beljo, maar nog voor de rust trokken Clement Bischoff en Bryan Linssen de stand weer gelijk. In de tweede helft zorgde Tjaronn Chery met twee goals voor de overwinning, waardoor NEC na drie duels nu op vier punten staat.

In hetzelfde toernooi had AZ een makkelijke avond op bezoek bij Ararat-Armenia. In Jerevan won de club uit Alkmaar met 0-4 dankzij twee doelpunten en een assist van uitblinker Weslley Patati. Daarnaast wisten ook Valdemar Byskov (uit een vrije trap) en Mexx Meerdink het net te vinden, waardoor AZ na drie speelronden op zes punten staat in de Europa League.

Ajax pakte in de Conference League in de eigen Johan Cruijff ArenA een moeizame 2-0 zege op Atalanta. De wedstrijd in Amsterdam leek lange tijd op 0-0 uit te gaan draaien, totdat de invallers in de slotfase de volle buit veiligstelden. Tolu Arokodare maakte in de 86e minuut de openingstreffer, waarna Abdellah Ouazane in de derde minuut van de blessuretijd voor de 2-0 eindstand zorgde. FC Twente maakte het feest op donderdag compleet door op Gibraltar met 1-4 te winnen van Lincoln Red Imps.

PSV wint in Champions League, Feyenoord gaat onderuit

De basis voor de goede week werd dinsdagavond al gelegd door PSV in de Champions League. De ploeg uit Eindhoven pakte in het Estádio do Dragão een knappe 0-1 overwinning op het FC Porto van trainer Francesco Farioli. Guus Til maakte in de tweede helft de enige goal van de avond, wat PSV de eerste drie punten in de hoofdfase van het miljardenbal opleverde.

Feyenoord was woensdagavond dus de enige Nederlandse club die een nederlaag moest slikken. De club uit Rotterdam verloor in Sevilla met 1-0 van Real Betis. In de 59e minuut schoot Isco een penalty raak, nadat verdediger Jeremiah St. Juste hands had gemaakt in het strafschopgebied.

Strijd om plek in top tien tijdens cyclus 2023-2028

Kijken we naar de huidige UEFA-ranglijst over de periode 2022-2027, dan staat Nederland met 55,395 punten op de achtste plek. Nummer zeven België staat daar met 62,450 punten boven. Toch gaat de aandacht vooral uit naar de cyclus van 2023 tot en met 2028. Op die lijst staat Nederland momenteel negende met 41,895 punten, terwijl Turkije (40,475), Tsjechië (38,975) en Polen (37,975) dichtbij staan. Griekenland staat in deze nieuwe cyclus achtste met een totaal van 44,487 punten.

Voor de Eredivisie is het enorm belangrijk om in deze Europese top tien te blijven staan. Als Nederland in de cyclus 2023-2028 namelijk buiten de beste tien landen valt, heeft dat flinke gevolgen voor het aantal tickets. De kampioen van Nederland gaat in dat geval niet meer rechtstreeks naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarnaast wil Nederland ook omhoog gaan kijken richting België en Portugal, waarbij deze resultaten behoorlijk helpen.