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Beelden uit stadiontunnel Ajax: Bissouma voorop in feestvreugde na Atalanta: 'Lamine Yamal!'

23 oktober 2026, 11:39
Yves Bissouma
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Lars Leeftink
Lars Leeftink | Redacteur
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Ajax won donderdagavond met 2-0 van Atalanta in de Conference League door late treffers van Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane. De feestvreugde in die slotfase en na het duel was groot, en Yves Bissouma speelde daar een opvallende rol in.

Bissouma kan zijn nieuwe team niet helpen in de groepsfase van de Conference League, omdat hij later bij Ajax aansloot en de inschrijving voor het toernooi toen al was gesloten. Hierdoor moet hij vanaf de tribune toekijken hoe Ajax presteert, dus ook tijdens de belangrijke 2-0-zege op Atalanta.

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Na het duel speelde de ervaren Bissouma echter wel een grote rol in de feestvreugde die volgde. Uit beelden op social media van Ajax blijkt dat Bissouma alle spelers opwacht, onder wie doelpuntenmakers Ouazane en Arokodare. Bij Ouazane is Bissouma duidelijk: 'Lamine Yamal!', verwijzend naar de sterspeler van FC Barcelona en het doelpunt dat Ouazane maakte tegen Atalanta.

Bij Arokodare ging het niet in het Engels, maar in het Frans. Ook daar spatte het plezier er direct vanaf bij zowel de spits als de ervaren middenvelder. De reacties van fans zijn ook duidelijk. "Dit is echte liefde voor het spel en teamgenoten", "Bissouma is letterlijk de gangmaker. Vorige week ook iedereen groetende na de wedstrijd. Die spirit moet je hebben" en "Na overwinning is het altijd lekker, maar lijkt erop dat de groep steeds hechter begint te worden" zijn enkele van de reacties. Zie hier de beelden.

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Na de wedstrijd tegen Hajduk Split stond hij ook aan de zijlijn te wachten om zijn medespelers een hand, boks of knuffel te geven. Dit was dus niet de eerste keer dat hij laat zien erg betrokken te zijn. Goed signaal.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.348 Reacties
1.488 Dagen lid
7.011 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Na de wedstrijd tegen Hajduk Split stond hij ook aan de zijlijn te wachten om zijn medespelers een hand, boks of knuffel te geven. Dit was dus niet de eerste keer dat hij laat zien erg betrokken te zijn. Goed signaal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 19 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Barcelona
9
8
2025/2026
Barcelona
28
16
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5

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Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
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Panathinaikos
2
5
6
2
Lugano
2
4
6
3
Brann
2
4
6
4
Trabzonspor
2
4
6
5
Twente
2
4
6
6
Monaco
2
4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
2
2
6
9
Brighton
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4
4
10
København
2
3
4
11
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