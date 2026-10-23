Ajax won donderdagavond met 2-0 van Atalanta in de Conference League door late treffers van en . De feestvreugde in die slotfase en na het duel was groot, en speelde daar een opvallende rol in.

Bissouma kan zijn nieuwe team niet helpen in de groepsfase van de Conference League, omdat hij later bij Ajax aansloot en de inschrijving voor het toernooi toen al was gesloten. Hierdoor moet hij vanaf de tribune toekijken hoe Ajax presteert, dus ook tijdens de belangrijke 2-0-zege op Atalanta.

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Na het duel speelde de ervaren Bissouma echter wel een grote rol in de feestvreugde die volgde. Uit beelden op social media van Ajax blijkt dat Bissouma alle spelers opwacht, onder wie doelpuntenmakers Ouazane en Arokodare. Bij Ouazane is Bissouma duidelijk: 'Lamine Yamal!', verwijzend naar de sterspeler van FC Barcelona en het doelpunt dat Ouazane maakte tegen Atalanta.

Bij Arokodare ging het niet in het Engels, maar in het Frans. Ook daar spatte het plezier er direct vanaf bij zowel de spits als de ervaren middenvelder. De reacties van fans zijn ook duidelijk. "Dit is echte liefde voor het spel en teamgenoten", "Bissouma is letterlijk de gangmaker. Vorige week ook iedereen groetende na de wedstrijd. Die spirit moet je hebben" en "Na overwinning is het altijd lekker, maar lijkt erop dat de groep steeds hechter begint te worden" zijn enkele van de reacties. Zie hier de beelden.