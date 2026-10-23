Tolu Arokodare heeft donderdagavond na de 2-0 overwinning van Ajax op Atalanta niet alleen op het veld, maar ook tijdens de persconferentie na afloop de aandacht op zich weten te vestigen. Nadat de Nigeriaanse spits als invaller een beslissend aandeel had in de zege in de Johan Cruijff ArenA, zorgde de aanvaller achter de microfoon voor veel gelach in de perszaal met uitspraken over een mogelijk definitief verblijf in Amsterdam, complimenteuze journalisten en zijn salaris. ESPN NL deelde de beelden..

In het groepsduel van de UEFA Conference League bleef het lang 0-0 tussen Ajax en de club uit de Serie A, tot Arokodare in de 86ste minuut als invaller voor de openingstreffer zorgde. In de blessuretijd bepaalde mede-invaller Abdellah Ouazane op aangeven van de trefzekere spits in de slotfase de eindstand op 2-0. Voor de Amsterdamse club betekende dit na de eerdere 2-1 nederlaag op bezoek bij Hajduk Split de eerste drie punten in de Europese campagne.

Arokodare grapt met journalist en spreekt zich uit over Ajax

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Tijdens de persconferentie kreeg de huurling van Wolverhampton Wanderers eerst complimenten van een aanwezige vragensteller Willem Vissers, die zichzelf voorstelde als 'William'. De verslaggever prees de doelpuntenmaker uitvoerig om zijn houding binnen de selectie. "Ik wil gewoon zeggen dat je een heel aardige kerel bent. Je hebt geen groot ego, je geeft complimenten aan andere spelers", klonk het vanuit de zaal. Die lofzang viel zichtbaar in de smaak op het podium en leverde direct een gevatte reactie op richting de rest van de aanwezige journalisten. "Kan iedereen alsjeblieft zijn zoals William?", grapte Arokodare

Toen het gesprek vervolgens ging over een langer verblijf in de hoofdstad, liet de aanvaller er geen twijfel over bestaan hoe goed hij zich voelt bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. Op de directe vraag of hij openstaat voor een definitieve overstap naar Ajax, volgde een enthousiaste lofzang. "Natuurlijk sta ik daarvoor open. Ik vind het hier fijn. Ik hou van deze plek", stelde Arokodare met een brede glimlach. "De mensen zijn geweldig. De fans zijn geweldig. Het team is geweldig. De club is geweldig. Jullie zijn geweldig, maar William (Willem Vissers) is het geweldigst", vervolgde de uitblinker zijn opsomming.

Grap over twintig miljoen euro en salaris

Achter de vrolijke antwoorden zit natuurlijk ook de zakelijke realiteit tussen Ajax en zijn Engelse club Wolverhampton Wanderers. Ajax huurt de spits sinds eind juli tot de zomer van 2027 en heeft daarbij een optie tot koop bedongen. Bij Wolves was de aanvaller na de degradatie naar de Championship en een aanvaring op het trainingsveld met trainer César Peixoto op een zijspoor beland, waarna Ajax zijn salaris van ongeveer 2,3 miljoen euro overnam.

"Jordi hoeft 'maar' twintig miljoen euro te betalen", stelt een journalist als over de koopoptie wordt gevraagd. waarna Arokodare meteen reageert: 'Misschien moet hij (Cruijff) ook mijn salaris meteen maar verhogen'. Voor nu hoeft Ajax nog geen haast te maken om die optie te lichten, maar richting het einde van het seizoen zal technisch directeur Jordi Cruijff die knoop wel door moeten hakken.