Ajax heeft donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA een 2-0 zege geboekt op Atalanta Bergamo in de Conference League. De Nederlandse ochtendkranten zijn erg te spreken over het positiespel voor rust en de bevrijdende doelpunten in de slotfase van invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane. Tegelijkertijd wordt er een hard oordeel geveld over basisspits Marcos Leonardo.

In De Volkskrant is men lovend over het veldspel dat de ploeg van trainer Míchel Sánchez op de mat legde. "Het voetbal van Ajax was gemiddeld gesproken mooi om te zien. Voor rust zeker, en met de mooie afloop erbij viel weinig te klagen. En met schoonheid is al veel gewonnen in voetballend Amsterdam. Bijna alles eigenlijk, behalve de wedstrijd zelf natuurlijk. Dat was nog een dingetje, want rendement peuren uit kansen is voor verbetering vatbaar."

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Ajax zocht in de eerste helft continu naar de combinatie, terwijl de bezoekers uit Italië vooral gokten op de counter. "Het spel oogde in de eerste helft frivool, vast en zelfverzekerd, waarbij Ajax telkens een vrije man vond en vaardig combineerde. In de tweede helft hield Atalanta de thuisclub beter bij. Met alle ballen op Tolu wilde Ajax de beslissing nog forceren. Met succes", zo klinkt het in het wedstrijdverslag.

Ook bij De Telegraaf zag men dat de zege pas laat tot stand kwam, maar wel terecht was. "De reactie op het Conference League-debacle bij Hajduk Split (2-1) gaf Ajax in Groningen (2-5). Maar om de kansen op een plaats bij de eerste acht in het derde toernooi van Europa levend te houden, werd van het elftal van Míchel ook tegen Atalanta een klinkend resultaat gevraagd. Dat kwam er dankzij late bevliegingen van de invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane. Die late zege was uiteindelijk onverwacht, maar op basis van de krachtsverhoudingen in de eerste helft terecht", stelt de krant.

Sánchez besloot na ruim een uur spelen om in te grijpen en zijn spits naar de kant te halen. "In de 66e minuut was het tijd voor Tolu, die Leonardo uit zijn lijden verloste. Zou de uitspraak van Johan Cruijff uit 1995, 'Italianen kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze verliezen', dan weer uit de kast worden gehaald? Zo ver kwam het ondanks het feit dat het elftal van Míchel ver wegzakte niet. Sterker nog, Tolu zette de Johan Cruijff ArenA drie minuten voor tijd in vuur en vlam, Ouazane vergrootte de feestvreugde in de extra tijd en maakte de Europese avond uit Nederlands perspectief perfect."

Flinke kritiek op falende Leonardo bij Ajax

Het Algemeen Dagblad richt de pijlen vooral op het gebrek aan stootkracht voordat de Nigeriaanse spits binnen de lijnen kwam. Zeker omdat de club uit Bergamo achterin met flinke personele problemen kampte. "Lange tijd leek Ajax zich weer stuk te bijten op de Italiaanse subtopper, die in de Johan Cruijff ArenA liefst vier centrumverdedigers miste. Ajax profiteerde nauwelijks. Kansen kreeg het wel, maar onder anderen topaankoop Marcos Leonardo faalde", aldus de krant.

Een directe pass van achteruit zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende openingstreffer in Amsterdam. "Een punt leek het maximale, tot Tolu in het veld kwam en werd gelanceerd door Youri Baas", schrijft het dagblad verder. "Hij won zijn luchtduel en bleef, oog in oog met keeper Marco Carnesecchi, koelbloedig. Het stadion ontplofte voor het eerst. En vijf minuten later nog eens, toen het 17-jarige toptalent Ouazane met links de bal in de kruising ramde vanuit een lastige hoek."

De 23-jarige Leonardo kwam afgelopen juli voor bijna twintig miljoen euro over van Al-Hilal en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2031, maar de kritiek op de Braziliaan neemt steeds verder toe. "Zijn misser was illustratief voor zijn eerste maanden bij Ajax. Inmiddels kan een compilatie gemaakt worden van de kansen die de Braziliaan heeft gemist. Wat opvalt, is dat hij in veel gevallen de bal ook niet goed raakt. Marcos Leonardo werkte zich een slag in de rondte zonder bal, maar in balbezit werd hij niet of nauwelijks in het spel betrokken. Dat is een verschil met Tolu, die als 'kapstokspits' juist veel wordt gezocht door teamgenoten. Dat Míchel niet voor de sterke Nigeriaan kiest, valt dan ook moeilijk te begrijpen. Wel repte hij voor de wedstrijd over het drukzetten en de omschakeling bij balverlies als belangrijkste verbeterpunten. Míchel is er ook de trainer niet naar om op één paard te blijven wedden."

Naast de discussie over de spitspositie is de krant ook kritisch op een aantal andere basisspelers, zoals Oscar Gloukh en Sofyan Amrabat. Baas wist als vervanger van Dies Janse daarentegen wel een goede indruk achter te laten. "Oscar Gloukh is zo naarstig op zoek naar zijn eigen treffer, dat hij maar niet scoort en kansrijke teamgenoten over het hoofd ziet. De kwaliteit die Amrabat zonder bal laat zien, staat in schril contrast tot zijn niveau aan de bal. En achterin koos Míchel weer voor het koppel Bouwman en Baas. Laatstgenoemde was een van de uitblinkers. Bouwman was daarentegen verre van foutloos."