Robert Eenhoorn, algemeen directeur van Feyenoord, heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op de zomerse pogingen van Al Ittihad om Anis Hadj Moussa over te nemen. De bestuurder bestempelt de interesse vanuit Saudi-Arabië achteraf als weinig serieus, omdat de voorgestelde betalingsconstructie in De Kuip meteen voor argwaan zorgde en een vereiste bankgarantie vervolgens uitbleef.

Afgelopen zomer leek een vertrek van de Algerijnse aanvaller naar Saudi-Arabië lange tijd in de maak, tot de onderhandelingen op niets uitliepen. Volgens Eenhoorn gingen de alarmbellen bij de clubleiding in Rotterdam al vroeg af door de manier waarop het openingsbod was opgebouwd. "Van Hadj Moussa kan ik zeggen: het eerste bod, de eerste termijn was tien procent van het hele bedrag. Dan gaat bij mij een rood vlaggetje omhoog. Daarom heb ik gevraagd om bankgarantie, maar die is er nooit gekomen. Daarom is het ook nooit serieus geweest wat mij betreft", stelt de algemeen directeur.

Verschillende bedragen en lezingen rond Hadj Moussa

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Hoewel Eenhoorn zelf geen exacte transfersom noemt, gingen er in de media allerlei verschillende bedragen rond over de geklapte deal. Rijnmond meldde destijds dat het om een vast bedrag van 40 miljoen euro ging dat op kon lopen naar 42 miljoen euro, terwijl Goal en Transfermarkt schreven over een totaalpakket tot 44 miljoen euro inclusief bonussen. De club uit de Saudi Pro League verhoogde het bod begin september nog naar 37,5 miljoen euro, voordat de transfer twee dagen later op de slotdag van de transfermarkt definitief van de baan was. Omdat de financiële garanties uitbleven, is het ook nooit tot een medische keuring gekomen.

Rond het sluiten van de markt gingen er overigens meerdere verhalen rond over het klappen van de transfer. Naast het ontbreken van financiële zekerheid meldde De Telegraaf destijds dat Feyenoord de stekker uit de deal trok, omdat er anders een tekort aan aanvallers in de selectie zou ontstaan. Hadj Moussa zelf, die nog een contract heeft tot medio 2030 en een geschatte marktwaarde van 28,2 miljoen euro vertegenwoordigt, liet later tegenover Voetbal International weten blij te zijn met zijn verblijf in Rotterdam. Kort voordat de deal definitief afketste liet trainer Giovanni van Bronckhorst de aanvaller nog buiten de opstelling voor het duel met NEC, omdat hij mentaal niet klaar zou zijn geweest om in actie te komen.

Feyenoord houdt Read binnenboord en let op financiën

Naast de situatie van de rechtsbuiten gaat Eenhoorn ook in op het aanblijven van Givairo Read. De jonge rechtsback stond in de belangstelling van Nottingham Forest en AS Roma. Volgens Sportingpedia legden de Engelsen een bod van 21 miljoen euro neer bij Feyenoord en lag er een vijfjarig contract ter waarde van ruim 20 miljoen euro voor de verdediger klaar. AS Roma bood 25 miljoen euro en had volgens FR12 begin augustus zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met Read over een contract voor vijf jaar, maar de clubs kwamen er onderling niet uit.

Daarbij was de clubleiding in Rotterdam ervan overtuigd dat de vleugelverdediger op sportief vlak nog niet uitgeleerd was bij Feyenoord. "Van Read vonden wij dat hij weer meer wedstrijden moest gaan spelen, dat de rek er nog niet uit was. Je ziet nu dat hij veel wedstrijden speelt en belangrijk is. Hij speelt zichzelf weer in de kijker. Ook waren we er uiteindelijk gewoon niet uitgekomen met clubs", legt Eenhoorn uit. Die keuze heeft direct goed uitgepakt voor Feyenoord. Read, die tot medio 2029 vastligt en een marktwaarde van 26,8 miljoen euro heeft, werd voor zijn prestaties in september nog uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand in de Eredivisie.

Dat beide basisspelers op de rechterflank zijn gebleven en Feyenoord dus geen directe miljoenen heeft kunnen bijschrijven, is volgens de directeur op dit moment geen probleem. Wel geeft hij aan dat de club richting de toekomst scherp moet blijven op de begroting. "Als je een Rembrandt en Van Gogh aan de muur hebt hangen en je verkoopt ze niet, heb je ze nog steeds aan de muur hangen. Hun waarde op het veld spreekt voor zich, daar zou ik niet al te dramatisch over doen. Tegelijkertijd hebben we met een aantal dingen te maken, ook naar de toekomst toe. Met name met Europese gelden zullen we heel duidelijk moeten zijn wat wel en niet kan en daar gedisciplineerd in zijn", besluit Eenhoorn.