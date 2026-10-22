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Grote uitblinker reageert zelf: ‘Was dit je beste Feyenoord-wedstrijd?’

22 oktober 2026, 13:41
Feyenoord tegen Real Betis
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Feyenoord ging woensdagavond ten onder tegen Real Betis in de Champions League, al waren de verschillen niet heel groot tussen beide ploegen. Het werd 1-0, al had die score absoluut kunnen oplopen in het voordeel van de Spanjaarden. Doelman Tjark Ernst voorkwam dat en kan, zo’n beetje voor het eerst dit seizoen, op complimenten rekenen.

Feyenoord had het in de eerste helft lastig met Betis, maar ging de rust in met de brilstand. De Rotterdammers mochten Ernst daar hoogstpersoonlijk voor bedanken. De Duitser was meermaals belangrijk met goede reddingen en liet eindelijk zien dat hij wel degelijk heel aardig kan keepen. Eerder de dag was bijvoorbeeld Willem van Hanegem nog vernietigend over de sluitpost.

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Ernst werd in de tweede helft geklopt vanaf elf meter, nadat Isco hem de verkeerde hoek instuurde. “Ik ben teleurgesteld”, zegt de keeper na afloop bij ESPN. “Ik vind dat we meer verdienden. Het was wat mij betreft een fifty-fifty-wedstrijd. Dus, ik denk dat een gelijkspel een terechte uitkomst was geweest. Dat is voetbal, soms win je en soms verlies je. Het zit 'm vaak in de details”, vervolgt hij.

“Was dit je beste wedstrijd voor Feyenoord?”, wordt Ernst vervolgens gevraagd. “Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben niet iemand die graag over zichzelf praat”, reageert hij. “Ik denk dat andere mensen dat moeten zeggen. Het was een goede wedstrijd, dus ik ben zeker blij met mijn optreden, maar over het algemeen had ik liever gewonnen. Daarom ben ik alsnog teleurgesteld”, sluit hij af.

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boyke27db
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boyke27db
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Een keeper in aankomst en nu wordt hij de hemel in geprezen maar hij kan er vlogens vele helemaal niets van. Geef die jongen eens de kans en laat hem zich eens bewijzen, hij is nog jonge zat en dan komt het vannzelf wel goed. Is hij tot aan de winterstop nog niet wat je ervan verwacht dan kun je altijd nog denken aan het aantrekken van een andere keeper. Er zijn nog keepers zat die boven de 35 zijn en volgens de kenners goed of beter zijn. Ze zitten al in AOW maar dat mag niet hinderen volgens de kenners. Deze jongen moet nog groeien en over een half jaar zegt men wauw wat een keeper hebben we nu.

Kicker
947 Reacties
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2.196 Likes
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Ernst speelde een goede wedstrijd. Een gelijkspel was een terechte uitslag geweest, maar op dit niveau wordt het meestal op de details beslist.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke27db
Erkende gebruiker! Meer info
53 Reacties
971 Dagen lid
418 Likes
boyke27db
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een keeper in aankomst en nu wordt hij de hemel in geprezen maar hij kan er vlogens vele helemaal niets van. Geef die jongen eens de kans en laat hem zich eens bewijzen, hij is nog jonge zat en dan komt het vannzelf wel goed. Is hij tot aan de winterstop nog niet wat je ervan verwacht dan kun je altijd nog denken aan het aantrekken van een andere keeper. Er zijn nog keepers zat die boven de 35 zijn en volgens de kenners goed of beter zijn. Ze zitten al in AOW maar dat mag niet hinderen volgens de kenners. Deze jongen moet nog groeien en over een half jaar zegt men wauw wat een keeper hebben we nu.

Kicker
947 Reacties
833 Dagen lid
2.196 Likes
Kicker
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  • 0
    + 1
avatar

Ernst speelde een goede wedstrijd. Een gelijkspel was een terechte uitslag geweest, maar op dit niveau wordt het meestal op de details beslist.

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Tjark Ernst

Tjark Ernst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
9
0
2025/2026
Hertha
33
0
2024/2025
Hertha
27
0
2023/2024
Hertha
27
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
9
9
2
Villa
3
9
9
3
Liverpool
3
5
9
4
Real Madrid
3
5
9
5
Betis
3
3
9
6
Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal
3
4
7
8
Barcelona
3
5
6
9
Como
3
5
6
10
Man City
3
4
6
11
Club Brugge
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Dortmund
3
1
6
14
FC Bayern
3
5
5
15
Roma
3
3
4
16
Atlético
3
1
4
17
Shakhtar D
3
1
4
18
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0
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Man Utd
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Galatasaray
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24
LASK
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-3
3
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Sabah
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26
Feyenoord
3
-4
3
27
Lens
3
-4
3
28
Bodø/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athens
3
-5
3
30
Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahçe
3
-6
2
32
Slavia
3
-3
1
33
Viking
3
-4
1
34
Porto
3
-4
0
35
Lille
3
-6
0
36
Slovan
3
-12
0

Complete Stand

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