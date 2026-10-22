Feyenoord ging woensdagavond ten onder tegen Real Betis in de Champions League, al waren de verschillen niet heel groot tussen beide ploegen. Het werd 1-0, al had die score absoluut kunnen oplopen in het voordeel van de Spanjaarden. Doelman voorkwam dat en kan, zo’n beetje voor het eerst dit seizoen, op complimenten rekenen.

Feyenoord had het in de eerste helft lastig met Betis, maar ging de rust in met de brilstand. De Rotterdammers mochten Ernst daar hoogstpersoonlijk voor bedanken. De Duitser was meermaals belangrijk met goede reddingen en liet eindelijk zien dat hij wel degelijk heel aardig kan keepen. Eerder de dag was bijvoorbeeld Willem van Hanegem nog vernietigend over de sluitpost.

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Ernst werd in de tweede helft geklopt vanaf elf meter, nadat Isco hem de verkeerde hoek instuurde. “Ik ben teleurgesteld”, zegt de keeper na afloop bij ESPN. “Ik vind dat we meer verdienden. Het was wat mij betreft een fifty-fifty-wedstrijd. Dus, ik denk dat een gelijkspel een terechte uitkomst was geweest. Dat is voetbal, soms win je en soms verlies je. Het zit 'm vaak in de details”, vervolgt hij.

“Was dit je beste wedstrijd voor Feyenoord?”, wordt Ernst vervolgens gevraagd. “Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben niet iemand die graag over zichzelf praat”, reageert hij. “Ik denk dat andere mensen dat moeten zeggen. Het was een goede wedstrijd, dus ik ben zeker blij met mijn optreden, maar over het algemeen had ik liever gewonnen. Daarom ben ik alsnog teleurgesteld”, sluit hij af.