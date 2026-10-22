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Erik ten Hag pleit voor rigoureuze veranderingen in de Eredivisie

22 oktober 2026, 14:19
Erik ten Hag
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Erik ten Hag pleit voor een flinke veranderingen in de Eredivisie. De 56-jarige technisch directeur van FC Twente geeft in gesprek met Voetbal International aan dat er ieder seizoen drie clubs rechtstreeks moeten degraderen en drie clubs direct moeten promoveren.

In de huidige opzet van de KNVB degraderen alleen de nummers zeventien en achttien van de Eredivisie rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de nummer zestien de nacompetitie in moet gaan tegen goed presterende clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Ten Hag ziet dat op korte termijn maar al te graag graag veranderen, al rekent hij wel op weerstand bij de clubs.

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In gesprek met Voetbal International geeft de technisch directeur van FC Twente aan dat hij van mening is dat er verandering nodig is: "Het niveau van de Eredivisie moet trouwens ook omhoog. Meer competitie, meer doorstroom. Drie directe degradanten, wat mij betreft. En drie clubs rechtstreeks promoveren. Er moet meer op het spel staan. Maar ons voetbal is conservatief. Iedere club denkt aan zichzelf."

Daarnaast vindt de oud-trainer van onder meer Ajax en Manchester United dat jonge spelers in de huidige jeugdcompetities te weinig worden uitgedaagd. Volgens de oud-trainer moeten er meer beloftenploegen worden toegelaten tot de Keuken Kampioen Divisie, waarin op dit moment met Jong AZ, Jong PSV, Jong Ajax en Jong FC Utrecht vier beloftenelftallen actief zijn. Daarbij wijst hij naar Feyenoord, dat destijds niet toetrad tot de Keuken Kampioen Divisie en het sindsdien nog niet is gelukt om in te stromen. Ten Hag: "Slecht voor het Nederlands voetbal. We moeten daar wat mee."

Vind jij dat de Eredivisie drie directe degradanten en promovendi moet hebben?

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Jopie14
769 Reacties
262 Dagen lid
888 Likes
Jopie14
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Gedeeltelijk mee eens. Dat b.v de nummer 7 van de KKD, via gunstige uitslagen een plek kan veroveren in de ED is van de zotte. Daarbij mogen de Jong-elftallen in de KKD ook direct uit de competitie genomen worden, als er clubs in de tweede Divisie gebruik willen maken van de vrijgekomen plekken. Het Nederlandse voetbal, gaat mede door de falende KNVB, heel rap naar de vaantjes. Met al die periode-shit, nacompetitie en playoff's. Dat is alleen maar in het leven geroepen om nog meer geld en reclame-inkomsten te generenen. Niet om het voetbal te verbeteren.

VARcheck
482 Reacties
484 Dagen lid
305 Likes
VARcheck
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Engelse competitie opzet is prima 👍🏼

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
769 Reacties
262 Dagen lid
888 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gedeeltelijk mee eens. Dat b.v de nummer 7 van de KKD, via gunstige uitslagen een plek kan veroveren in de ED is van de zotte. Daarbij mogen de Jong-elftallen in de KKD ook direct uit de competitie genomen worden, als er clubs in de tweede Divisie gebruik willen maken van de vrijgekomen plekken. Het Nederlandse voetbal, gaat mede door de falende KNVB, heel rap naar de vaantjes. Met al die periode-shit, nacompetitie en playoff's. Dat is alleen maar in het leven geroepen om nog meer geld en reclame-inkomsten te generenen. Niet om het voetbal te verbeteren.

VARcheck
482 Reacties
484 Dagen lid
305 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Engelse competitie opzet is prima 👍🏼

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Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15
7
Groningen
9
3
14

Complete Stand

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