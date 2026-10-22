Erik ten Hag pleit voor rigoureuze veranderingen in de Eredivisie

Erik ten Hag pleit voor een flinke veranderingen in de Eredivisie. De 56-jarige technisch directeur van FC Twente geeft in gesprek met Voetbal International aan dat er ieder seizoen drie clubs rechtstreeks moeten degraderen en drie clubs direct moeten promoveren.

In de huidige opzet van de KNVB degraderen alleen de nummers zeventien en achttien van de Eredivisie rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de nummer zestien de nacompetitie in moet gaan tegen goed presterende clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Ten Hag ziet dat op korte termijn maar al te graag graag veranderen, al rekent hij wel op weerstand bij de clubs.

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In gesprek met Voetbal International geeft de technisch directeur van FC Twente aan dat hij van mening is dat er verandering nodig is: "Het niveau van de Eredivisie moet trouwens ook omhoog. Meer competitie, meer doorstroom. Drie directe degradanten, wat mij betreft. En drie clubs rechtstreeks promoveren. Er moet meer op het spel staan. Maar ons voetbal is conservatief. Iedere club denkt aan zichzelf."

Daarnaast vindt de oud-trainer van onder meer Ajax en Manchester United dat jonge spelers in de huidige jeugdcompetities te weinig worden uitgedaagd. Volgens de oud-trainer moeten er meer beloftenploegen worden toegelaten tot de Keuken Kampioen Divisie, waarin op dit moment met Jong AZ, Jong PSV, Jong Ajax en Jong FC Utrecht vier beloftenelftallen actief zijn. Daarbij wijst hij naar Feyenoord, dat destijds niet toetrad tot de Keuken Kampioen Divisie en het sindsdien nog niet is gelukt om in te stromen. Ten Hag: "Slecht voor het Nederlands voetbal. We moeten daar wat mee."