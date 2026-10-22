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Wim Kieft is kritisch op Bas Nijhuis na televisie-optreden: 'Hij moet...'

22 oktober 2026, 14:59
Kieft en Nijhuis
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Wim Kieft vindt het onverstandig dat Bas Nijhuis in veel verschillende televisieprogramma's aanschuift. Dat maakt de voetbalanalist duidelijk in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Ik zag Nijhuis in een of ander programma. Ik vind het drie keer niks, maar hij zit dan achterin in een autootje met Glenn Helder samen", zegt Kieft over het programma Premiejagers van SBS6. De show is sinds 10 oktober op televisie te zien. Nijhuis en Helder zijn twee bekende Nederlanders die deelnemen aan de realitycompetitie.

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Nijhuis is naast zijn werk als scheidsrechter regelmatig op televisie te zien. Zo schuift hij aan bij Vandaag Inside en heeft hij zijn eigen radioshow bij RTV Oost. Daarnaast verschijnt hij nog regelmatig in andere programma's, zoals het nieuwe Premiejagers. Dat roept vragen op bij Kieft.

De oud-voetballer begrijpt namelijk niet dat Nijhuis zich voor dergelijke programma's leent. "Achter in een auto en alles wat je zegt is niet grappig, niet leuk. Het is slecht gemonteerd. Je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Ik begrijp dat je dingen leuk vindt en misschien de centjes nodig hebt, maar je moet wel een beetje kieskeurig blijven..."

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flaco
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flaco
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De Duitsers hebben een mooi woord voor scheidsrechter; Der Unparteiische. De Onpartijdige. Een scheids moet op de achtergrond blijven hoe minder je het over hem hoeft te hebben hoe beter. Nijhuis geilt om in de schijnwerpers te staan. In de studio en op het veld. Dat hij nog steeds fluit is een aanfluiting en zegt veel over het professionalisme van de KNVB.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
134 Reacties
1.086 Dagen lid
533 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Duitsers hebben een mooi woord voor scheidsrechter; Der Unparteiische. De Onpartijdige. Een scheids moet op de achtergrond blijven hoe minder je het over hem hoeft te hebben hoe beter. Nijhuis geilt om in de schijnwerpers te staan. In de studio en op het veld. Dat hij nog steeds fluit is een aanfluiting en zegt veel over het professionalisme van de KNVB.

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