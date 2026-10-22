Wim Kieft vindt het onverstandig dat Bas Nijhuis in veel verschillende televisieprogramma's aanschuift. Dat maakt de voetbalanalist duidelijk in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Ik zag Nijhuis in een of ander programma. Ik vind het drie keer niks, maar hij zit dan achterin in een autootje met Glenn Helder samen", zegt Kieft over het programma Premiejagers van SBS6. De show is sinds 10 oktober op televisie te zien. Nijhuis en Helder zijn twee bekende Nederlanders die deelnemen aan de realitycompetitie.

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Nijhuis is naast zijn werk als scheidsrechter regelmatig op televisie te zien. Zo schuift hij aan bij Vandaag Inside en heeft hij zijn eigen radioshow bij RTV Oost. Daarnaast verschijnt hij nog regelmatig in andere programma's, zoals het nieuwe Premiejagers. Dat roept vragen op bij Kieft.

De oud-voetballer begrijpt namelijk niet dat Nijhuis zich voor dergelijke programma's leent. "Achter in een auto en alles wat je zegt is niet grappig, niet leuk. Het is slecht gemonteerd. Je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Ik begrijp dat je dingen leuk vindt en misschien de centjes nodig hebt, maar je moet wel een beetje kieskeurig blijven..."