Met (37) heeft Go Ahead Eagles een grote naam in huis gehaald, maar voorlopig is de oud-speler van FC Barcelona en het Nederlands elftal gewoon tweede doelman in Deventer. Die duidelijkheid geeft trainer Joseph Oosting donderdag tijdens een persmoment van de Deventer club, waarbij FCUpdate aanwezig was.

Go Ahead Eagles verraste afgelopen week met de komst van Cillessen, die sinds zijn vertrek bij NEC zonder club zat. Die overstap was voor de Deventer club nooit een optie geweest als alle keepers fit waren geweest, maar daar is recent verandering in gekomen. "Nick Marsman is geblesseerd geraakt en wij hebben gewoon drie goede keepers nodig. Uiteindelijk zijn we bij Jasper uitgekomen en hebben we een goed gesprek met hem gehad", legt Oosting uit.

Haug is de eerste doelman

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De 54-jarige oefenmeester stelt dat de komst van Cillessen losstaat van de prestaties van de huidige eerste doelman Kjetil Haug. De Noor, die Jari de Busser moet doen vergeten, maakte zondag in de met 4-1 verloren derby tegen PEC Zwolle een zwakke indruk. "Haug is op dit moment gewoon onze eerste keeper en we hebben op dit moment geen nieuwe eerste keeper nodig", maakt Oosting duidelijk. "We krijgen veel tegengoals, maar dat ligt niet alleen aan de keeper. Dat ligt ook aan onze verdediging en aan het feit dat we een ploeg zijn die aanvallend wil voetballen. Het gevolg is dat we te veel tegengoals hebben, maar we maken er ook veel."

De trainer van de nummer negen van de Eredivisie vindt het mooi dat Cillessen, die al ontzettend veel heeft meegemaakt in zijn carrière, nog steeds de motivatie heeft om er alles uit te halen. "Als jij Cillessen bent en je hebt bij FC Barcelona en het Nederlands elftal gespeeld, maar het vuurtje brandt nog steeds in je... Dat zegt wel iets. Dat vind ik mooi. Hij maakt een prima, gretige indruk."

Of Cillessen vrijdagavond direct tot de selectie van Go Ahead Eagles behoort voor de thuiswedstrijd tegen Telstar, is nog onduidelijk. "Die kans bestaat", besluit Oosting.