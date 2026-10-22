Feyenoord compleet gefileerd: 'Daar gebeuren dingen, daar snap ik geen r**t van'

Alex Pastoor heeft geen goed woord over van de manier waarop Feyenoord woensdag voor de dag kwam tegen Real Betis. In de studio van Ziggo Sport laat de momenteel clubloze trainer vrijwel geen spaan heel van de strategie van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord ging woensdagavond, in de derde speelronde van de competitiefase van de Champions League, met 1-0 ten onder tegen Betis. Aanvoerder Isco kroonde zich na een klein uur spelen tot matchwinner door vanaf de penaltystip de enige goal van de wedstrijd te produceren.

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In de Ziggo-studio wordt een dag later teruggekeken op de verrichtingen van de Rotterdammers. "Ik vind het jammer, als je kijkt naar Feyenoord, die zitten toch in een bepaalde energieflow", zegt Jan van Halst. "Maar dat vond ik gisteren een beetje ontbreken, het was een beetje afwachtend. Natuurlijk is Betis een goede ploeg, we moeten het zeker niet onderschatten. Maar ik had iets meer energie naar voren toe verwacht, wat wel een beetje terugkwam toen ze op achterstand kwamen."

'Feyenoord voetbalt veel te ingewikkeld'

Pastoor zegt de woorden van Van Halst te onderschrijven, en vult aan: "Wat ik vooral heb: ze voetballen veel te ingewikkeld. Als ze de bal hebben is het veel breed en terug. Dat ligt er dan aan dat de voorste aanspeelpunten niet goed en niet in de diepte vrijlopen, vaak."

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"Maar vooral in het verdedigen, daar gebeuren dingen, daar snap ik echt helemaal geen r**t van", vervolgt Pastoor zijn relaas. "Ze willen een klein beetje, net als Real Madrid voorheen, Hadj Moussa als tweede spits hebben. Dan verdedigen ze in 4-4-2, helemaal logisch. Dan komt Zechiël vaak in de rechterzone. Op de een of andere manier willen ze in het centrum van de verdediging altijd een mannetje overhouden."

'Hele onlogische dingen, het viel mij erg tegen'

"Dat betekent dat Zechiël soms rechtsback komt te staan en Valente soms linksback. Dan staan ze met zes op een rij, en dan nog weet de tegenstander een vrije man te vinden. Dat vind ik hele onlogische dingen. Als je met twee rijtjes van vier blijft staan, dan kun je daar alles oplossen. Als de tegenstander dan met vier voorwaartsen komt dan is het mooi vier tegen vier en heb je dus vier spelers om de inspeellijnen dicht te lopen. Dus het viel mij erg tegen", besluit Pastoor.