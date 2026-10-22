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Twijfels over Luciano Valente slaan plots toe

22 oktober 2026, 17:07
Luciano Valente tijdens persconferentie Feyenoord
Foto: © Imago
3 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Bert Konterman heeft twijfels over Luciano Valente, zo geeft de oud-Feyenoord-speler eerlijk toe tegenover De Telegraaf. De voormalig verdediger vindt dat de aanvoerder van de Rotterdammers in moeilijke wedstrijden te veel ‘momentjes’ heeft.

Feyenoord verloor woensdagavond voor de tweede keer in de competitiefase van de Champions League. Real Betis was met 1-0 te sterk voor de Rotterdammers. Konterman maakt zich geen enkele zorgen over de gevolgen van de nederlaag en denkt dat Feyenoord het goede gevoel van de afgelopen weken kan vasthouden, zo ook komend weekend tegen PSV.

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“Nee, als je kijkt waar Feyenoord nu staat, is dat geen klap. De ploeg zal het besef hebben dat ze iets hebben laten liggen en dat ze niet de brutaliteit en lef aan de dag hebben gebracht die ze normaal wel hebben. En dat ze dat zondag tegen PSV wel weer zullen laten zien”, zegt hij.

Twijfels over Valente

Over onder meer Givairo Read, Anis Hadj Moussa en Gjivai Zechiël is Konterman behoorlijk te spreken, maar dat geldt niet voor Valente. De oud-prof heeft twijfels over de aanvoerder van Feyenoord. “Bij Valente vraag ik mezelf nog een beetje af: is hij echt zo goed? Ik weet niet of hij echt top, top is, zeg maar”, begint hij.

“Ik denk dat hij de subtop van Europa wel gaat aantikken als hij de volgende stap zal zetten, maar ik vind dat hij nog iets te vaak ’momentjes’ heeft”, vervolgt de ex-trainer van PEC Zwolle. Konterman vindt dat Valente ‘harder voor zichzelf’ moet worden. “Voor mij zit hij nog een beetje in de ’Joey Veerman-hoek’. Beiden zijn heel goed in het positiespel, geven de bal vaak aan de juiste kleur, maar in de moeilijke wedstrijden mis ik een beetje dat ze ook zakelijk kunnen spelen. Iets volwassener, iets meer kerel.”

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0laf
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Bedankt Bert.Als we niemand meer kunnen bereieken, bellen we je misschien weer over 15 jaar. Wat een geklets!

boyke27db
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53 Reacties
971 Dagen lid
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boyke27db
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Feyenoord heeft dankzij een vreemde regel met een bal tegen de armen aan een strafschop tegen gehad die afgevuurd was alsof het een kanoskogel was en meteen gaan hier de zogenaamde Nederlanse deskundige of de zogenaamde voetbalkenners commentaar leveren die negaief van aard is. Praat eerst maar eens over die regel. Als je toch slim bent dan ga je toch met alle geweld trachten een bal zo te lanceren dat het altijd een handsbal is en dank je FIFA, EUFA e.d. met het invoeren van die vreemde regel een strafschop voor ontvangen. Moet je je armen dan maar even afhakken. Het is een vreemde regel en helaas is daar Feyenoord de dupe van geworden en verliezen ze en dan gaan de zogenaamde deskundige even hun gram halen om Feyenoord naar beneden te praten en spelers aan te wijzen die niet meekunnen zogemaand. Ik heb geen twijfels over Valentte maar juist over Bert Konterman.

Sjaak Drijver
54 Reacties
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Sjaak Drijver
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Konterman? Leeft die nog?

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.466 Reacties
1.488 Dagen lid
6.158 Likes
0laf
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  • 5
    + 1
avatar

Bedankt Bert.Als we niemand meer kunnen bereieken, bellen we je misschien weer over 15 jaar. Wat een geklets!

boyke27db
Erkende gebruiker! Meer info
53 Reacties
971 Dagen lid
418 Likes
boyke27db
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  • 4
    + 1
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Feyenoord heeft dankzij een vreemde regel met een bal tegen de armen aan een strafschop tegen gehad die afgevuurd was alsof het een kanoskogel was en meteen gaan hier de zogenaamde Nederlanse deskundige of de zogenaamde voetbalkenners commentaar leveren die negaief van aard is. Praat eerst maar eens over die regel. Als je toch slim bent dan ga je toch met alle geweld trachten een bal zo te lanceren dat het altijd een handsbal is en dank je FIFA, EUFA e.d. met het invoeren van die vreemde regel een strafschop voor ontvangen. Moet je je armen dan maar even afhakken. Het is een vreemde regel en helaas is daar Feyenoord de dupe van geworden en verliezen ze en dan gaan de zogenaamde deskundige even hun gram halen om Feyenoord naar beneden te praten en spelers aan te wijzen die niet meekunnen zogemaand. Ik heb geen twijfels over Valentte maar juist over Bert Konterman.

Sjaak Drijver
54 Reacties
471 Dagen lid
82 Likes
Sjaak Drijver
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  • 0
    + 1
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Konterman? Leeft die nog?

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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
9
4
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
21
23
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17

Complete Stand

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