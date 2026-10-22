Twijfels over Luciano Valente slaan plots toe

Bert Konterman heeft twijfels over , zo geeft de oud-Feyenoord-speler eerlijk toe tegenover De Telegraaf. De voormalig verdediger vindt dat de aanvoerder van de Rotterdammers in moeilijke wedstrijden te veel ‘momentjes’ heeft.

Feyenoord verloor woensdagavond voor de tweede keer in de competitiefase van de Champions League. Real Betis was met 1-0 te sterk voor de Rotterdammers. Konterman maakt zich geen enkele zorgen over de gevolgen van de nederlaag en denkt dat Feyenoord het goede gevoel van de afgelopen weken kan vasthouden, zo ook komend weekend tegen PSV.

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“Nee, als je kijkt waar Feyenoord nu staat, is dat geen klap. De ploeg zal het besef hebben dat ze iets hebben laten liggen en dat ze niet de brutaliteit en lef aan de dag hebben gebracht die ze normaal wel hebben. En dat ze dat zondag tegen PSV wel weer zullen laten zien”, zegt hij.

Twijfels over Valente

Over onder meer Givairo Read, Anis Hadj Moussa en Gjivai Zechiël is Konterman behoorlijk te spreken, maar dat geldt niet voor Valente. De oud-prof heeft twijfels over de aanvoerder van Feyenoord. “Bij Valente vraag ik mezelf nog een beetje af: is hij echt zo goed? Ik weet niet of hij echt top, top is, zeg maar”, begint hij.

“Ik denk dat hij de subtop van Europa wel gaat aantikken als hij de volgende stap zal zetten, maar ik vind dat hij nog iets te vaak ’momentjes’ heeft”, vervolgt de ex-trainer van PEC Zwolle. Konterman vindt dat Valente ‘harder voor zichzelf’ moet worden. “Voor mij zit hij nog een beetje in de ’Joey Veerman-hoek’. Beiden zijn heel goed in het positiespel, geven de bal vaak aan de juiste kleur, maar in de moeilijke wedstrijden mis ik een beetje dat ze ook zakelijk kunnen spelen. Iets volwassener, iets meer kerel.”